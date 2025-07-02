https://ria.ru/20250702/mid-2026742956.html

Москва разочаровалась отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС

Москва разочаровалась отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 02.07.2025

Москва разочаровалась отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС

Москва разочарована отсутствием реакции на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС со стороны секретариата МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:42:00+03:00

2025-07-02T14:42:00+03:00

2025-07-02T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва разочарована отсутствием реакции на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС со стороны секретариата МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы разочарованы отсутствием какой-либо реакции на эти акции киевского режима со стороны секретариата МАГАТЭ несмотря на то, что руководству агентства прекрасно известно и о самом факте нападения, и о том, какое именно государство, если быть точно, какой режим его совершил", - сказала она в ходе брифинга. Захарова уточнила, что Россия будет решительно добиваться должной оценки действий киевских режимных преступников со стороны международных организаций, прежде всего МАГАТЭ и ООН. Пресс-служба ЗАЭС 27 июня сообщила, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, сотрудники смогли вовремя укрыться и не пострадали, поврежден служебный автомобиль. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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