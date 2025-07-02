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Москва разочаровалась отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 02.07.2025 (обновлено: 14:43 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/mid-2026742956.html
Москва разочаровалась отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС
Москва разочаровалась отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 02.07.2025
Москва разочаровалась отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС
Москва разочарована отсутствием реакции на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС со стороны секретариата МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:42:00+03:00
2025-07-02T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
днепр (река)
мария захарова
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва разочарована отсутствием реакции на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС со стороны секретариата МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы разочарованы отсутствием какой-либо реакции на эти акции киевского режима со стороны секретариата МАГАТЭ несмотря на то, что руководству агентства прекрасно известно и о самом факте нападения, и о том, какое именно государство, если быть точно, какой режим его совершил", - сказала она в ходе брифинга. Захарова уточнила, что Россия будет решительно добиваться должной оценки действий киевских режимных преступников со стороны международных организаций, прежде всего МАГАТЭ и ООН. Пресс-служба ЗАЭС 27 июня сообщила, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, сотрудники смогли вовремя укрыться и не пострадали, поврежден служебный автомобиль. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, россия, москва, днепр (река), мария захарова, магатэ, запорожская аэс, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Днепр (река), Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Москва разочаровалась отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС

Москва разочарована отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки киевского режима на ЗАЭС

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва разочарована отсутствием реакции на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС со стороны секретариата МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы разочарованы отсутствием какой-либо реакции на эти акции киевского режима со стороны секретариата МАГАТЭ несмотря на то, что руководству агентства прекрасно известно и о самом факте нападения, и о том, какое именно государство, если быть точно, какой режим его совершил", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова уточнила, что Россия будет решительно добиваться должной оценки действий киевских режимных преступников со стороны международных организаций, прежде всего МАГАТЭ и ООН.
Пресс-служба ЗАЭС 27 июня сообщила, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, сотрудники смогли вовремя укрыться и не пострадали, поврежден служебный автомобиль.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваДнепр (река)Мария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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