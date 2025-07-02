https://ria.ru/20250702/mid-2026738191.html

В МИД отреагировали на попытки испортить отношения России и Азербайджана

В МИД отреагировали на попытки испортить отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 02.07.2025

В МИД отреагировали на попытки испортить отношения России и Азербайджана

Москва рассчитывает, что желающие испортить отношения РФ и Азербайджана воздержатся от дальнейших провокационных шагов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:25:00+03:00

2025-07-02T14:25:00+03:00

2025-07-02T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что желающие испортить отношения РФ и Азербайджана воздержатся от дальнейших провокационных шагов, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов. Этих шагов уже было немало. Нужно отметить, что этит шаги наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям", - сказала она в ходе брифинга в среду. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

https://ria.ru/20250701/zayavlenie-2026509287.html

https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html

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в мире, азербайджан, россия, москва, мария захарова, sputnik азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку