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МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов
МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов - РИА Новости, 02.07.2025
МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов
Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане, но на данный момент такой возможности не предоставлено, заявила официальный... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:17:00+03:00
2025-07-02T14:17:00+03:00
2025-07-02T14:17:00+03:00
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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане, но на данный момент такой возможности не предоставлено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства. Увы, буквально на связи все это время, в онлайн-формате с нашим посольством, послом России... К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского СМИ, не предоставлено", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026529356.html
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в мире, россия, москва, азербайджан, мария захарова, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Россия, Москва, Азербайджан, Мария Захарова, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов
МИД: Москва запросила посещение арестованных в Азербайджане журналистов