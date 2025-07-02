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МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов - РИА Новости, 02.07.2025
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14:17 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/mid-2026734656.html
МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов
МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов - РИА Новости, 02.07.2025
МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов
Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане, но на данный момент такой возможности не предоставлено, заявила официальный... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:17:00+03:00
2025-07-02T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане, но на данный момент такой возможности не предоставлено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства. Увы, буквально на связи все это время, в онлайн-формате с нашим посольством, послом России... К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского СМИ, не предоставлено", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, россия, москва, азербайджан, мария захарова, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Россия, Москва, Азербайджан, Мария Захарова, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов

МИД: Москва запросила посещение арестованных в Азербайджане журналистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане, но на данный момент такой возможности не предоставлено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства. Увы, буквально на связи все это время, в онлайн-формате с нашим посольством, послом России... К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского СМИ, не предоставлено", - сказала Захарова на брифинге.
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В миреРоссияМоскваАзербайджанМария ЗахароваРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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