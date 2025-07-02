https://ria.ru/20250702/mid-2026734656.html

МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов

МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов - РИА Новости, 02.07.2025

МИД запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов

Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане, но на данный момент такой возможности не предоставлено, заявила официальный... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:17:00+03:00

2025-07-02T14:17:00+03:00

2025-07-02T14:17:00+03:00

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане, но на данный момент такой возможности не предоставлено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства. Увы, буквально на связи все это время, в онлайн-формате с нашим посольством, послом России... К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского СМИ, не предоставлено", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026529356.html

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