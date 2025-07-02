https://ria.ru/20250702/mid-2026711330.html
МИД Украины вызывал представителя США
МИД Украины вызывал представителя США - РИА Новости, 02.07.2025
МИД Украины вызывал представителя США
МИД Украины на фоне приостановки военной помощи Вашингтона пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки, в Киеве заявили... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:02:00+03:00
2025-07-02T13:02:00+03:00
2025-07-02T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. МИД Украины на фоне приостановки военной помощи Вашингтона пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки, в Киеве заявили о важности продолжения поставок ранее одобренных пакетов оружия. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "В среду... в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах США на Украине Джон Хинкель. Ключевой темой разговора... стала военная помощь США и оборонное сотрудничество... (В МИД - ред.) подчеркнули критическую важность продолжения поставок выделенных ранее... пакетов", - говорится в заявлении на сайте украинского ведомства. Отмечается, что стороны также обсудили продолжающиеся "на всех уровнях" консультации по теме поставок вооружений и дальнейшие контакты между Украиной и США.
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
МИД Украины вызывал представителя США
МИД Украины пригласил представителя США на фоне приостановки военных поставок