Милитаризация Евросоюза меняет отношение России к нему, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: милитаризация ЕС качественно меняет отношение России к нему
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза. Это качественно меняет наше отношение к нему, и это, естественно, учитывается в нашем военном строительстве", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО
23 июня, 08:21