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Милитаризация Евросоюза меняет отношение России к нему, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
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11:01 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/mid-2026681391.html
Милитаризация Евросоюза меняет отношение России к нему, заявили в МИД
Милитаризация Евросоюза меняет отношение России к нему, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
Милитаризация Евросоюза меняет отношение России к нему, заявили в МИД
Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:01:00+03:00
2025-07-02T11:01:00+03:00
россия
москва
европа
александр грушко
евросоюз
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. "Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза. Это качественно меняет наше отношение к нему, и это, естественно, учитывается в нашем военном строительстве", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, москва, европа, александр грушко, евросоюз
Россия, Москва, Европа, Александр Грушко, Евросоюз
Милитаризация Евросоюза меняет отношение России к нему, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: милитаризация ЕС качественно меняет отношение России к нему

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза. Это качественно меняет наше отношение к нему, и это, естественно, учитывается в нашем военном строительстве", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО
23 июня, 08:21
 
РоссияМоскваЕвропаАлександр ГрушкоЕвросоюз
 
 
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