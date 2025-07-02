https://ria.ru/20250702/mid-2026677104.html

Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД

Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025

Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД

Если ЕС создаст организацию вроде НАТО, то России придется иметь дело с новой военной структурой, которая прямо будет создавать угрозу Москве, заявил... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:50:00+03:00

2025-07-02T10:50:00+03:00

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россия

евросоюз

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Если ЕС создаст организацию вроде НАТО, то России придется иметь дело с новой военной структурой, которая прямо будет создавать угрозу Москве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."Я очень сомневаюсь, что может появиться самостоятельное НАТО. Оно, правда, заключается в том, что ЕС из такого мирного проекта становится действительно чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок. Это оформляется не только решениями о придании ему дополнительных военных способностей, развитии ВПК, но и также философско-идейном смысле", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В этой связи замглавы МИД России привёл в пример заявления бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что ЕС - это цветущий сад, окруженный джунглями."Эта идеология, это нас сильно тревожит, потому что нам действительно придётся иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России и соответствующим образом выстраивают свою военную стратегию, военное строительство, развивает военный потенциал, который прямым образом создает для нас угрозу, против которой мы должны защищаться и будем это делать", - заключил Грушко.

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россия, евросоюз, александр грушко, нато, москва