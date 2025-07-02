Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД
МИД: если ЕС создаст военную структуру, она будет создавать угрозу России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Если ЕС создаст организацию вроде НАТО, то России придется иметь дело с новой военной структурой, которая прямо будет создавать угрозу Москве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Я очень сомневаюсь, что может появиться самостоятельное НАТО. Оно, правда, заключается в том, что ЕС из такого мирного проекта становится действительно чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок. Это оформляется не только решениями о придании ему дополнительных военных способностей, развитии ВПК, но и также философско-идейном смысле", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В этой связи замглавы МИД России привёл в пример заявления бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что ЕС - это цветущий сад, окруженный джунглями.
"Эта идеология, это нас сильно тревожит, потому что нам действительно придётся иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России и соответствующим образом выстраивают свою военную стратегию, военное строительство, развивает военный потенциал, который прямым образом создает для нас угрозу, против которой мы должны защищаться и будем это делать", - заключил Грушко.