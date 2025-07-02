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Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
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10:50 02.07.2025 (обновлено: 11:04 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/mid-2026677104.html
Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД
Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД
Если ЕС создаст организацию вроде НАТО, то России придется иметь дело с новой военной структурой, которая прямо будет создавать угрозу Москве, заявил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:50:00+03:00
2025-07-02T11:04:00+03:00
россия
евросоюз
александр грушко
нато
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Если ЕС создаст организацию вроде НАТО, то России придется иметь дело с новой военной структурой, которая прямо будет создавать угрозу Москве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."Я очень сомневаюсь, что может появиться самостоятельное НАТО. Оно, правда, заключается в том, что ЕС из такого мирного проекта становится действительно чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок. Это оформляется не только решениями о придании ему дополнительных военных способностей, развитии ВПК, но и также философско-идейном смысле", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В этой связи замглавы МИД России привёл в пример заявления бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что ЕС - это цветущий сад, окруженный джунглями."Эта идеология, это нас сильно тревожит, потому что нам действительно придётся иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России и соответствующим образом выстраивают свою военную стратегию, военное строительство, развивает военный потенциал, который прямым образом создает для нас угрозу, против которой мы должны защищаться и будем это делать", - заключил Грушко.
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россия, евросоюз, александр грушко, нато, москва
Россия, Евросоюз, Александр Грушко, НАТО, Москва
Новая военная структура ЕС будет создавать угрозу России, заявили в МИД

МИД: если ЕС создаст военную структуру, она будет создавать угрозу России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Если ЕС создаст организацию вроде НАТО, то России придется иметь дело с новой военной структурой, которая прямо будет создавать угрозу Москве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Я очень сомневаюсь, что может появиться самостоятельное НАТО. Оно, правда, заключается в том, что ЕС из такого мирного проекта становится действительно чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок. Это оформляется не только решениями о придании ему дополнительных военных способностей, развитии ВПК, но и также философско-идейном смысле", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В этой связи замглавы МИД России привёл в пример заявления бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что ЕС - это цветущий сад, окруженный джунглями.
"Эта идеология, это нас сильно тревожит, потому что нам действительно придётся иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России и соответствующим образом выстраивают свою военную стратегию, военное строительство, развивает военный потенциал, который прямым образом создает для нас угрозу, против которой мы должны защищаться и будем это делать", - заключил Грушко.
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В США раскрыли, к чему приведут военные планы ЕС из-за России
1 июля, 19:17
 
РоссияЕвросоюзАлександр ГрушкоНАТОМосква
 
 
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