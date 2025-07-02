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Мерц заявил, что новый пакет санкций против России может быть скоро принят - РИА Новости, 02.07.2025
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00:19 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/merts-2026635112.html
Мерц заявил, что новый пакет санкций против России может быть скоро принят
Мерц заявил, что новый пакет санкций против России может быть скоро принят - РИА Новости, 02.07.2025
Мерц заявил, что новый пакет санкций против России может быть скоро принят
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что восемнадцатый пакет санкций ЕС против России находится на заключительной стадии обсуждения с правительством Словакии. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T00:19:00+03:00
2025-07-02T00:19:00+03:00
россия
словакия
германия
фридрих мерц
роберт фицо
евросоюз
газпром
ard
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что восемнадцатый пакет санкций ЕС против России находится на заключительной стадии обсуждения с правительством Словакии. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ. "Новые санкции, восемнадцатый пакет сейчас на заключительной (стадии – ред.) обсуждения с правительством Словакии. Я вчера поговорил с премьер-министром Словакии. У него объективная проблема. Вся промышленность в Словакии, в том числе многие немецкие предприятия нуждаются в поставках энергоносителей из России, потому что у них в настоящее время нет никаких других источников поставок", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD. Страны пытаются решить этот вопрос на рабочем уровне, добавил политик. Он отметил, что сам участвует в этих попытках. По словам Мерца, восемнадцатый пакет санкций вступит в силу, когда по этому вопросу удастся достичь компромисса. Кроме того, канцлер заявил, что ведет переговоры с Трампом, призывая того утвердить санкции против России в случае их принятия конгрессом США. "Не уверен, что Трамп действительно потом введет их в силу, потому что у него есть возможность делать это и не делать этого. Я говорю с Трампом об этом и призываю, чтобы он это сделал… Я говорю ему: ты единственный, у кого в руках столько средств давления", - рассказал Мерц. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, словакия, германия, фридрих мерц, роберт фицо, евросоюз, газпром, ard, санкции в отношении россии
Россия, Словакия, Германия, Фридрих Мерц, Роберт Фицо, Евросоюз, Газпром, ARD, Санкции в отношении России
Мерц заявил, что новый пакет санкций против России может быть скоро принят

Мерц: 18-й пакет санкций против РФ находится на финальной стадии обсуждения

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что восемнадцатый пакет санкций ЕС против России находится на заключительной стадии обсуждения с правительством Словакии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ.
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"Новые санкции, восемнадцатый пакет сейчас на заключительной (стадии – ред.) обсуждения с правительством Словакии. Я вчера поговорил с премьер-министром Словакии. У него объективная проблема. Вся промышленность в Словакии, в том числе многие немецкие предприятия нуждаются в поставках энергоносителей из России, потому что у них в настоящее время нет никаких других источников поставок", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.
Страны пытаются решить этот вопрос на рабочем уровне, добавил политик. Он отметил, что сам участвует в этих попытках. По словам Мерца, восемнадцатый пакет санкций вступит в силу, когда по этому вопросу удастся достичь компромисса.
Кроме того, канцлер заявил, что ведет переговоры с Трампом, призывая того утвердить санкции против России в случае их принятия конгрессом США.
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ЕС продлил экономические санкции против России
30 июня, 13:18
"Не уверен, что Трамп действительно потом введет их в силу, потому что у него есть возможность делать это и не делать этого. Я говорю с Трампом об этом и призываю, чтобы он это сделал… Я говорю ему: ты единственный, у кого в руках столько средств давления", - рассказал Мерц.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Politico узнало сроки утверждения нового пакета санкций ЕС против России
30 июня, 09:31
 
РоссияСловакияГерманияФридрих МерцРоберт ФицоЕвросоюзГазпромARDСанкции в отношении России
 
 
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