https://ria.ru/20250702/merkel-2026641940.html

Меркель назвала способ, как остановить конфликт на Украине

Меркель назвала способ, как остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 02.07.2025

Меркель назвала способ, как остановить конфликт на Украине

Украинский конфликт необходимо решить дипломатическим путем, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии в Шверине, ее слова приводит немецкая газета... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:11:00+03:00

2025-07-02T03:11:00+03:00

2025-07-02T03:11:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт необходимо решить дипломатическим путем, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии в Шверине, ее слова приводит немецкая газета Die Zeit."Без диалога эта война точно не закончится. <…> Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее", — сказал она.По словам Меркель, опыт времен Холодной войны может помочь при развитии сдерживающего эффекта эскалации конфликта и одновременное поддержание дипломатических контактов со всеми сторонами."Я думаю, хорошо, что мы общаемся с Россией", — сказал она.В марте Меркель в интервью газете Berliner Zeitung назвала Россию сильной страной, вызывающей восхищение у президента США Дональда Трампа.Вчера агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным после первого с 2022 года разговора двух лидеров во вторник.

https://ria.ru/20250601/pushkov-2020295955.html

https://ria.ru/20250315/merkel-2005220202.html

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в мире, россия, украина, германия, ангела меркель, дональд трамп, эммануэль макрон