https://ria.ru/20250702/medvedev-2026757828.html
Медведев оценил динамику набора контрактников
Медведев оценил динамику набора контрактников - РИА Новости, 02.07.2025
Медведев оценил динамику набора контрактников
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в первом полугодии 2025 года в РФ взят хороший темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:33:00+03:00
2025-07-02T15:33:00+03:00
2025-07-02T17:40:00+03:00
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в первом полугодии 2025 года в РФ взят хороший темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту, отметив, что рассчитывает на сохранение этой динамики. "В целом, хочу сказать, что темп набран весьма приличный", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, подводя итоги первого полугодия 2025 года. "Рассчитываю на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время. А задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены", - добавил он.
https://ria.ru/20250702/medvedev-2026755676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Медведев оценил динамику набора контрактников
Медведев рассчитывает, что хорошая динамика набора контрактников будет сохранена