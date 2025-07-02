https://ria.ru/20250702/medvedev-2026757828.html

Медведев оценил динамику набора контрактников

Медведев оценил динамику набора контрактников - РИА Новости, 02.07.2025

Медведев оценил динамику набора контрактников

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в первом полугодии 2025 года в РФ взят хороший темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:33:00+03:00

2025-07-02T15:33:00+03:00

2025-07-02T17:40:00+03:00

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в первом полугодии 2025 года в РФ взят хороший темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту, отметив, что рассчитывает на сохранение этой динамики. "В целом, хочу сказать, что темп набран весьма приличный", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, подводя итоги первого полугодия 2025 года. "Рассчитываю на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время. А задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены", - добавил он.

https://ria.ru/20250702/medvedev-2026755676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, безопасность