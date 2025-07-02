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Медведев оценил динамику набора контрактников - РИА Новости, 02.07.2025
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15:33 02.07.2025 (обновлено: 17:40 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/medvedev-2026757828.html
Медведев оценил динамику набора контрактников
Медведев оценил динамику набора контрактников - РИА Новости, 02.07.2025
Медведев оценил динамику набора контрактников
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в первом полугодии 2025 года в РФ взят хороший темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:33:00+03:00
2025-07-02T17:40:00+03:00
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в первом полугодии 2025 года в РФ взят хороший темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту, отметив, что рассчитывает на сохранение этой динамики. "В целом, хочу сказать, что темп набран весьма приличный", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, подводя итоги первого полугодия 2025 года. "Рассчитываю на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время. А задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены", - добавил он.
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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Медведев оценил динамику набора контрактников

Медведев рассчитывает, что хорошая динамика набора контрактников будет сохранена

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в первом полугодии 2025 года в РФ взят хороший темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту, отметив, что рассчитывает на сохранение этой динамики.
«
"В целом, хочу сказать, что темп набран весьма приличный", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, подводя итоги первого полугодия 2025 года.
"Рассчитываю на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время. А задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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РоссияДмитрий МедведевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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