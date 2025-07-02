https://ria.ru/20250702/medvedev-2026755676.html

Медведев назвал число контрактников, прибывших в воинские части в этом году

Медведев назвал число контрактников, прибывших в воинские части в этом году - РИА Новости, 02.07.2025

Медведев назвал число контрактников, прибывших в воинские части в этом году

Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие 2025 года в воинские части РФ прибыло более 210 тысяч военнослужащих, проходящих военную... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:21:00+03:00

2025-07-02T15:21:00+03:00

2025-07-02T16:37:00+03:00

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие 2025 года в воинские части РФ прибыло более 210 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по контракту."На первое июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, подводя итоги первых шести месяцев 2025 года.

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Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, безопасность