https://ria.ru/20250702/medvedchuk-2026664541.html

Медведчук заявил о превращении Украины в анти-Россию

Медведчук заявил о превращении Украины в анти-Россию - РИА Новости, 02.07.2025

Медведчук заявил о превращении Украины в анти-Россию

Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в Анти-Россию, в государство-концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:50:00+03:00

2025-07-02T09:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в Анти-Россию, в государство-концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "За 20 лет Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в Анти-Россию, агрессивное государство-концлагерь, генерирующее ненависть ко всему русскому. Именно эта ненависть уничтожила благосостояние и права простого украинского гражданина, а потом и его мирную жизнь. Заказ на войну с Россией был сформирован еще в 2005 году, во времена первого "Майдана", но в эту войну планировалось вовлечь Европу, что сегодня и происходит", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".По его словам, с избранием Дональда Трампа президентом США прекратились "десанты американских политиков" в Киев с призывом умирать "за западную цивилизацию". Место агитаторов за войну заняли европейские политики, в частности немецкие. "Это говорит о том, что никакого мира ожидать не приходится, США якобы отстраняются от войны в Украине, но толкают туда Германию… От войны с Россией Германия ни разу в истории не выигрывала, но этой войной всегда пользовались третьи страны, в первую очередь, Британия и США. Современная ситуация не исключение", - отметил Медведчук.

https://ria.ru/20250702/tramp-2026636592.html

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в мире, украина, европа, сша, виктор медведчук, дональд трамп