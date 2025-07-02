https://ria.ru/20250702/medvedchuk-2026664541.html
Медведчук заявил о превращении Украины в анти-Россию
Медведчук заявил о превращении Украины в анти-Россию - РИА Новости, 02.07.2025
Медведчук заявил о превращении Украины в анти-Россию
Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в Анти-Россию, в государство-концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:50:00+03:00
2025-07-02T09:50:00+03:00
2025-07-02T09:51:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
виктор медведчук
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в Анти-Россию, в государство-концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "За 20 лет Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в Анти-Россию, агрессивное государство-концлагерь, генерирующее ненависть ко всему русскому. Именно эта ненависть уничтожила благосостояние и права простого украинского гражданина, а потом и его мирную жизнь. Заказ на войну с Россией был сформирован еще в 2005 году, во времена первого "Майдана", но в эту войну планировалось вовлечь Европу, что сегодня и происходит", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".По его словам, с избранием Дональда Трампа президентом США прекратились "десанты американских политиков" в Киев с призывом умирать "за западную цивилизацию". Место агитаторов за войну заняли европейские политики, в частности немецкие. "Это говорит о том, что никакого мира ожидать не приходится, США якобы отстраняются от войны в Украине, но толкают туда Германию… От войны с Россией Германия ни разу в истории не выигрывала, но этой войной всегда пользовались третьи страны, в первую очередь, Британия и США. Современная ситуация не исключение", - отметил Медведчук.
https://ria.ru/20250702/tramp-2026636592.html
украина
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3714db95fee58c86a9bc2a2207307a2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, сша, виктор медведчук, дональд трамп
В мире, Украина, Европа, США, Виктор Медведчук, Дональд Трамп
Медведчук заявил о превращении Украины в анти-Россию
Медведчук: Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в анти-Россию