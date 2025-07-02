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Эксперт Матусова: регионы РФ все более интересны для переезда организаций - РИА Новости, 02.07.2025
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10:47 02.07.2025 (обновлено: 11:53 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/matusova-2026676503.html
Эксперт Матусова: регионы РФ все более интересны для переезда организаций
Эксперт Матусова: регионы РФ все более интересны для переезда организаций - РИА Новости, 02.07.2025
Эксперт Матусова: регионы РФ все более интересны для переезда организаций
Российские корпорации все чаще рассматривают перенос штаб-квартиры в регионы из столицы, сообщила основатель и управляющий партнер агентства по подбору... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:47:00+03:00
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мурманская область
россия
красноярск
андрей чибис
владислав шапша
айсен николаев
газпром
русгидро
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские корпорации все чаще рассматривают перенос штаб-квартиры в регионы из столицы, сообщила основатель и управляющий партнер агентства по подбору персонала Addwise Executive Search Наталия Матусова. "Многие организации рассматривают переезд в регионы из-за экономической целесообразности. Более того, можно уже говорить о тренде в релокации не только обслуживавших офисов, но и управленческих команд. "Газпром" перевел свою штаб-квартиру в Санкт- Петербург, "Русгидро" переезжает в Красноярск, ПСБ – в Ярославль. Данный факт, безусловно, мог бы способствовать занятости населения регионов и снижению его оттока, развитию самих областей. Но при этом возникает вопрос готовности топ менеджмента и их семей к смене локации", – отметила Матусова. По данным опроса Addwise, более половины сотрудников, которых перевезли из центра в регионы, с удовольствием вернулись бы домой, подчеркнула основатель агентства. 2 из 3 семейных топ-менеджеров отказываются от предложений о работе, предполагающих не командировки, а полный переезд. Среди причин сложившейся ситуации кандидаты называют дефицит социальной и досуговой среды, что повлияет на привычный уровень жизни близких и образования детей. Корпорации прилагают усилия, чтобы создать ожидаемую инфраструктуру. Тем не менее, без совместных усилий с органами власти, тренд переезда компаний может не получить должного развития, заверила специалист. Сессия "Социальная архитектура: практики взаимодействие власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач регионов" прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Представили бизнеса и власти обсудили, как регионы могут становиться лабораториями управленческих решений по вовлечению граждан в решение актуальных общественных проблем, среди которых внутренняя миграция занимает одно из первых мест. Своими примерами успешного применения практик социальной архитектуры на мероприятии поделились губернаторы российских регионов. Так, глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о концепции "На Севере - жить". План обновляется минимум раз в два года и в нем каждый человек может увидеть, что будет делаться в городе. Среди успехов программы Чибис назвал тренд приезда в регион – так, он отметил, что в Мурманскую область в 2023 году приехало больше людей, чтобы жить и работать, чем уехало. Также глава региона рассказал о прошедшем в Мурманской области Международном арктическом форуме. О росте объемов промышленного производства рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он поделился, что за первые четыре месяца 2025 года он составил 17,2%. Глава Республики Саха Айсен Николаев заявил, что самое важное, что есть у руководителей регионов – это люди, а культура – то, что их объединяет. Среди направлений развития в регионе глава выделил кино, IT, анимацию и моду.
https://ria.ru/20250519/putin-2017955634.html
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мурманская область, россия, красноярск, андрей чибис, владислав шапша, айсен николаев, газпром, русгидро, общество, экономика
Мурманская область, Россия, Красноярск, Андрей Чибис, Владислав Шапша, Айсен Николаев, Газпром, РусГидро, Общество, Экономика
Эксперт Матусова: регионы РФ все более интересны для переезда организаций

Матусова: корпорации все чаще рассматривают перенос штаб-квартиры в регионы

© Depositphotos.com / IgorVetushkoДеловые партнеры в офисе
Деловые партнеры в офисе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Деловые партнеры в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские корпорации все чаще рассматривают перенос штаб-квартиры в регионы из столицы, сообщила основатель и управляющий партнер агентства по подбору персонала Addwise Executive Search Наталия Матусова.
"Многие организации рассматривают переезд в регионы из-за экономической целесообразности. Более того, можно уже говорить о тренде в релокации не только обслуживавших офисов, но и управленческих команд. "Газпром" перевел свою штаб-квартиру в Санкт- Петербург, "Русгидро" переезжает в Красноярск, ПСБ – в Ярославль. Данный факт, безусловно, мог бы способствовать занятости населения регионов и снижению его оттока, развитию самих областей. Но при этом возникает вопрос готовности топ менеджмента и их семей к смене локации", – отметила Матусова.
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По данным опроса Addwise, более половины сотрудников, которых перевезли из центра в регионы, с удовольствием вернулись бы домой, подчеркнула основатель агентства. 2 из 3 семейных топ-менеджеров отказываются от предложений о работе, предполагающих не командировки, а полный переезд. Среди причин сложившейся ситуации кандидаты называют дефицит социальной и досуговой среды, что повлияет на привычный уровень жизни близких и образования детей.
Корпорации прилагают усилия, чтобы создать ожидаемую инфраструктуру. Тем не менее, без совместных усилий с органами власти, тренд переезда компаний может не получить должного развития, заверила специалист.
Сессия "Социальная архитектура: практики взаимодействие власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач регионов" прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Представили бизнеса и власти обсудили, как регионы могут становиться лабораториями управленческих решений по вовлечению граждан в решение актуальных общественных проблем, среди которых внутренняя миграция занимает одно из первых мест.
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Своими примерами успешного применения практик социальной архитектуры на мероприятии поделились губернаторы российских регионов.
Так, глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о концепции "На Севере - жить". План обновляется минимум раз в два года и в нем каждый человек может увидеть, что будет делаться в городе. Среди успехов программы Чибис назвал тренд приезда в регион – так, он отметил, что в Мурманскую область в 2023 году приехало больше людей, чтобы жить и работать, чем уехало. Также глава региона рассказал о прошедшем в Мурманской области Международном арктическом форуме.
О росте объемов промышленного производства рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он поделился, что за первые четыре месяца 2025 года он составил 17,2%.
Глава Республики Саха Айсен Николаев заявил, что самое важное, что есть у руководителей регионов – это люди, а культура – то, что их объединяет. Среди направлений развития в регионе глава выделил кино, IT, анимацию и моду.
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