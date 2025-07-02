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Маску предрекли трудности при создании собственной партии

Маску предрекли трудности при создании собственной партии - РИА Новости, 02.07.2025

Маску предрекли трудности при создании собственной партии

Американский предприниматель Илон Маск может столкнуться с трудностями в случае создания им собственной политической партии из-за законодательства США, такое... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:55:00+03:00

2025-07-02T15:55:00+03:00

2025-07-02T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск может столкнуться с трудностями в случае создания им собственной политической партии из-за законодательства США, такое мнение выразил телеканалу CBS юрист по вопросам избирательного права Брет Каппел. В конце июня Маск на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом снова предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что на данный момент страна "однопартийная". Каппел заявил телеканалу, что в каждом штате США собственные правила по регистрации партий, которые варьируются "от непростых до невероятно сложных". В некоторых штатах для создания партий может потребоваться сбор огромного числа подписей. CBS приводит в качестве примера создание партии в штате Калифорния: для этого требуется собрать подписи 0,33% от всех избирателей штата - примерно 75 тысяч человек. "Препятствия для формирования новой партии и ее регистрации невероятно сложные. Это можно сделать, если у вас на руках нескончаемый поток денег, но это - проект не на один год, и на его осуществление потребуется сотни миллионов долларов", - приводит телеканал слова юриста. CBS добавляет, что новым политическим партиям также требуется получить консультативное заключение от федеральной избирательной комиссии США. Кроме того, по словам телеканала, попытки создания новой политической силы точно столкнутся с сопротивлением Демократической и Республиканской партий США. "Государственные законы во всех штатах относятся пристрастно к двум основным политическим партиям, и они делают как можно более сложным появление третьей политической партии", - сказал Капелл. Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. Эту идею поддержали 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах между двумя американскими партиями в конгрессе.

https://ria.ru/20250606/fanaty-2021214305.html

https://ria.ru/20250702/mask-2026661331.html

https://ria.ru/20250701/tramp-2026437889.html

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в мире, сша, калифорния, илон маск, дональд трамп