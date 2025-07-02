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Маск сделал неожиданное заявление о Трампе

Маск сделал неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 02.07.2025

Маск сделал неожиданное заявление о Трампе

Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома "за решение серьезных конфликтов в мире". РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:35:00+03:00

2025-07-02T09:35:00+03:00

2025-07-02T09:35:00+03:00

в мире

сша

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илон маск

конфликт трампа и маска

руанда

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома "за решение серьезных конфликтов в мире". Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание. "Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире", - написал Маск в соцсети X. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями. Ранее глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК). Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

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в мире, сша, пакистан, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска, руанда