Маск сделал неожиданное заявление о Трампе
Маск похвалил Трампа за решение серьезных конфликтов в мире
© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома "за решение серьезных конфликтов в мире".
Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа
1 июля, 19:45
"Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире", - написал Маск в соцсети X.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
Ранее глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК). Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.