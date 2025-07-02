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Маск сделал неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 02.07.2025
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09:35 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/mask-2026661331.html
Маск сделал неожиданное заявление о Трампе
Маск сделал неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 02.07.2025
Маск сделал неожиданное заявление о Трампе
Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома "за решение серьезных конфликтов в мире". РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:35:00+03:00
2025-07-02T09:35:00+03:00
в мире
сша
пакистан
дональд трамп
илон маск
конфликт трампа и маска
руанда
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома "за решение серьезных конфликтов в мире". Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание. "Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире", - написал Маск в соцсети X. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями. Ранее глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК). Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
https://ria.ru/20250701/mask-2026609545.html
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в мире, сша, пакистан, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска, руанда
В мире, США, Пакистан, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска, Руанда
Маск сделал неожиданное заявление о Трампе

Маск похвалил Трампа за решение серьезных конфликтов в мире

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома "за решение серьезных конфликтов в мире".
Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа
1 июля, 19:45
"Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире", - написал Маск в соцсети X.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
Ранее глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК). Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском
1 июля, 18:05
 
В миреСШАПакистанДональд ТрампИлон МаскКонфликт Трампа и МаскаРуанда
 
 
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