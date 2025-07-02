https://ria.ru/20250702/makron-2026804523.html

В Японии дали Макрону совет после звонка Путину

В Японии дали Макрону совет после звонка Путину - РИА Новости, 02.07.2025

В Японии дали Макрону совет после звонка Путину

Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают вчерашний телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:48:00+03:00

2025-07-02T18:48:00+03:00

2025-07-02T18:48:00+03:00

франция

украина

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают вчерашний телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном."Эммануэлю Макрону следовало приехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным лицом к лицу еще три года назад. Почему он озаботился налаживанием связей именно сейчас? Что такого произошло, о чем мы не знаем?" — поинтересовался пользователь."Япония потратила свыше двух триллионов иен на поддержку Украины. Наши чиновники так щедры с чужой страной, в то время как голодают их собственные граждане. Нас буквально оставляют без штанов. Не знаю уж, как обстоят дела во Франции в финансовом плане, но деньги любой страны, с трудом заработанные налогоплательщиками, нельзя разбазаривать вот так просто", — отметил другой."О-хо-хо, Эммануэль Макрон делает вид, что трудится на дипломатической ниве не покладая рук. Владимира Путина эти все ужимки наверняка забавляют", — заключил еще один читатель.Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщило, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250702/makron-2026790108.html

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франция

украина

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франция, украина, япония, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, yahoo! inc.