В Японии дали Макрону совет после звонка Путину
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают вчерашний телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
"Эммануэлю Макрону следовало приехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным лицом к лицу еще три года назад. Почему он озаботился налаживанием связей именно сейчас? Что такого произошло, о чем мы не знаем?" — поинтересовался пользователь.
"Япония потратила свыше двух триллионов иен на поддержку Украины. Наши чиновники так щедры с чужой страной, в то время как голодают их собственные граждане. Нас буквально оставляют без штанов. Не знаю уж, как обстоят дела во Франции в финансовом плане, но деньги любой страны, с трудом заработанные налогоплательщиками, нельзя разбазаривать вот так просто", — отметил другой.
"О-хо-хо, Эммануэль Макрон делает вид, что трудится на дипломатической ниве не покладая рук. Владимира Путина эти все ужимки наверняка забавляют", — заключил еще один читатель.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщило, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.
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