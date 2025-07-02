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В Японии дали Макрону совет после звонка Путину - РИА Новости, 02.07.2025
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18:48 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/makron-2026804523.html
В Японии дали Макрону совет после звонка Путину
В Японии дали Макрону совет после звонка Путину - РИА Новости, 02.07.2025
В Японии дали Макрону совет после звонка Путину
Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают вчерашний телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:48:00+03:00
2025-07-02T18:48:00+03:00
франция
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают вчерашний телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном."Эммануэлю Макрону следовало приехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным лицом к лицу еще три года назад. Почему он озаботился налаживанием связей именно сейчас? Что такого произошло, о чем мы не знаем?" — поинтересовался пользователь."Япония потратила свыше двух триллионов иен на поддержку Украины. Наши чиновники так щедры с чужой страной, в то время как голодают их собственные граждане. Нас буквально оставляют без штанов. Не знаю уж, как обстоят дела во Франции в финансовом плане, но деньги любой страны, с трудом заработанные налогоплательщиками, нельзя разбазаривать вот так просто", — отметил другой."О-хо-хо, Эммануэль Макрон делает вид, что трудится на дипломатической ниве не покладая рук. Владимира Путина эти все ужимки наверняка забавляют", — заключил еще один читатель.Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщило, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250702/makron-2026790108.html
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франция, украина, япония, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, yahoo! inc.
Франция, Украина, Япония, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Yahoo! Inc.

В Японии дали Макрону совет после звонка Путину

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают вчерашний телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
"Эммануэлю Макрону следовало приехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным лицом к лицу еще три года назад. Почему он озаботился налаживанием связей именно сейчас? Что такого произошло, о чем мы не знаем?" — поинтересовался пользователь.
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"Япония потратила свыше двух триллионов иен на поддержку Украины. Наши чиновники так щедры с чужой страной, в то время как голодают их собственные граждане. Нас буквально оставляют без штанов. Не знаю уж, как обстоят дела во Франции в финансовом плане, но деньги любой страны, с трудом заработанные налогоплательщиками, нельзя разбазаривать вот так просто", — отметил другой.
"О-хо-хо, Эммануэль Макрон делает вид, что трудится на дипломатической ниве не покладая рук. Владимира Путина эти все ужимки наверняка забавляют", — заключил еще один читатель.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщило, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФранцияУкраинаЯпонияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковYahoo! Inc.
 
 
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