https://ria.ru/20250702/makron-2026790108.html

"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским

"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2025

"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского режима перед... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:41:00+03:00

2025-07-02T17:41:00+03:00

2025-07-02T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского режима перед фактом, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Макрон жалок в своем эмоциональном дискурсе. То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны. Но целеуказание понятно — закрыть вопрос. Зеленскому позвонили пост-фактум, как бывшему, к которому охладели чувства", — написал он в Telegram-канале.По мнению депутата, разговор с Макроном был неприятным для главы киевского режима, поскольку украинские власти его не комментировали.Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.После разговора с Владимиром Путиным Макрон позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html

https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026644243.html

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в мире, киев, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, верховная рада украины