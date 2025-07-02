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"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2025
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17:41 02.07.2025 (обновлено: 18:26 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/makron-2026790108.html
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2025
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского режима перед... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:41:00+03:00
2025-07-02T18:26:00+03:00
в мире
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россия
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эммануэль макрон
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского режима перед фактом, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Макрон жалок в своем эмоциональном дискурсе. То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны. Но целеуказание понятно — закрыть вопрос. Зеленскому позвонили пост-фактум, как бывшему, к которому охладели чувства", — написал он в Telegram-канале.По мнению депутата, разговор с Макроном был неприятным для главы киевского режима, поскольку украинские власти его не комментировали.Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.После разговора с Владимиром Путиным Макрон позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html
https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026644243.html
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в мире, киев, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Киев, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским

Дубинский: Макрон поставил Зеленского перед фактом после разговора с Путиным

© Фото : @EmmanuelMacronВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : @EmmanuelMacron
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского режима перед фактом, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Макрон жалок в своем эмоциональном дискурсе. То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны. Но целеуказание понятно — закрыть вопрос. Зеленскому позвонили пост-фактум, как бывшему, к которому охладели чувства", — написал он в Telegram-канале.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным
Вчера, 12:31
По мнению депутата, разговор с Макроном был неприятным для главы киевского режима, поскольку украинские власти его не комментировали.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
После разговора с Владимиром Путиным Макрон позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона
Вчера, 04:10
 
В миреКиевФранцияРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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