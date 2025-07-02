https://ria.ru/20250702/makron-2026790108.html
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2025
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского режима перед... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:41:00+03:00
2025-07-02T17:41:00+03:00
2025-07-02T18:26:00+03:00
в мире
киев
франция
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025345846_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3ea2618238c33a28d0782ef7a850b88e.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского режима перед фактом, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Макрон жалок в своем эмоциональном дискурсе. То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны. Но целеуказание понятно — закрыть вопрос. Зеленскому позвонили пост-фактум, как бывшему, к которому охладели чувства", — написал он в Telegram-канале.По мнению депутата, разговор с Макроном был неприятным для главы киевского режима, поскольку украинские власти его не комментировали.Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.После разговора с Владимиром Путиным Макрон позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html
https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026644243.html
киев
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025345846_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4574d88ba6877901fdd2387117b5ee92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Киев, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским
Дубинский: Макрон поставил Зеленского перед фактом после разговора с Путиным