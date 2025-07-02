Рейтинг@Mail.ru
Макрон оценил позицию Путина по Ирану - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/makron-2026751795.html
Макрон оценил позицию Путина по Ирану
Макрон оценил позицию Путина по Ирану - РИА Новости, 02.07.2025
Макрон оценил позицию Путина по Ирану
Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, оптимистично оценил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:02:00+03:00
2025-07-02T15:02:00+03:00
в мире
иран
россия
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156217/86/1562178640_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_8348a24fc32630025d603ce8f740fba5.jpg
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, оптимистично оценил его позицию, сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима. "Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - сказала Прима на брифинге в среду. Трансляцию вел Елисейской дворец в Х. Она напомнила, что Россия входит в число подписавших договор государств. "Президент республики хотел получить мнение, а также совет Владимира Путина по вопросу нераспространения ядерного оружия и Ирана. Он сказал нам, что оптимистично оценил позицию Владимира Путина, который будет против выхода Ирана из ДНЯО", - отметила Прима. По ее словам, вопрос Украины был "гораздо менее важен" в ходе разговора, чем Иран, и Макрон был "немного меньше" оптимистичен по этому вопросу. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. В Кремле сообщили, что Путин и Макрон подчеркнули важность уважения законного права Ирана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером.
https://ria.ru/20250702/makron-2026648045.html
https://ria.ru/20250701/putin-2026608922.html
https://ria.ru/20250701/putin-2026606623.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156217/86/1562178640_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_17f6169d990d7609bb3a5dac9ca3e38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Макрон оценил позицию Путина по Ирану

Прима: Макрон был заинтересован в позиции и совете Путина по Ирану

© AP Photo / Thibault CamusВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, оптимистично оценил его позицию, сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима.
"Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - сказала Прима на брифинге в среду. Трансляцию вел Елисейской дворец в Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину
Вчера, 05:58
Она напомнила, что Россия входит в число подписавших договор государств.
"Президент республики хотел получить мнение, а также совет Владимира Путина по вопросу нераспространения ядерного оружия и Ирана. Он сказал нам, что оптимистично оценил позицию Владимира Путина, который будет против выхода Ирана из ДНЯО", - отметила Прима.
По ее словам, вопрос Украины был "гораздо менее важен" в ходе разговора, чем Иран, и Макрон был "немного меньше" оптимистичен по этому вопросу.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана
1 июля, 19:41
Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
В Кремле сообщили, что Путин и Макрон подчеркнули важность уважения законного права Ирана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
1 июля, 19:27
 
В миреИранРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала