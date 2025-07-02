Макрон оценил позицию Путина по Ирану
Прима: Макрон был заинтересован в позиции и совете Путина по Ирану
© AP Photo / Thibault CamusВладимир Путин и Эммануэль Макрон
© AP Photo / Thibault Camus
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, оптимистично оценил его позицию, сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима.
"Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - сказала Прима на брифинге в среду. Трансляцию вел Елисейской дворец в Х.
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Она напомнила, что Россия входит в число подписавших договор государств.
"Президент республики хотел получить мнение, а также совет Владимира Путина по вопросу нераспространения ядерного оружия и Ирана. Он сказал нам, что оптимистично оценил позицию Владимира Путина, который будет против выхода Ирана из ДНЯО", - отметила Прима.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
В Кремле сообщили, что Путин и Макрон подчеркнули важность уважения законного права Ирана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером.
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