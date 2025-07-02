https://ria.ru/20250702/makron-2026751795.html

Макрон оценил позицию Путина по Ирану

Макрон оценил позицию Путина по Ирану - РИА Новости, 02.07.2025

Макрон оценил позицию Путина по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, оптимистично оценил... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:02:00+03:00

2025-07-02T15:02:00+03:00

2025-07-02T15:02:00+03:00

в мире

иран

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, оптимистично оценил его позицию, сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима. "Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - сказала Прима на брифинге в среду. Трансляцию вел Елисейской дворец в Х. Она напомнила, что Россия входит в число подписавших договор государств. "Президент республики хотел получить мнение, а также совет Владимира Путина по вопросу нераспространения ядерного оружия и Ирана. Он сказал нам, что оптимистично оценил позицию Владимира Путина, который будет против выхода Ирана из ДНЯО", - отметила Прима. По ее словам, вопрос Украины был "гораздо менее важен" в ходе разговора, чем Иран, и Макрон был "немного меньше" оптимистичен по этому вопросу. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. В Кремле сообщили, что Путин и Макрон подчеркнули важность уважения законного права Ирана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером.

https://ria.ru/20250702/makron-2026648045.html

https://ria.ru/20250701/putin-2026608922.html

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в мире, иран, россия, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков