https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html

СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным

СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным - РИА Новости, 02.07.2025

СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил Владимиру Зеленскому о непоколебимой позиции президента... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:31:00+03:00

2025-07-02T12:31:00+03:00

2025-07-02T15:34:00+03:00

владимир путин

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил Владимиру Зеленскому о непоколебимой позиции президента России, пишет агентство Bloomberg."Французский президент сказал Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны на Украине не изменилась и он продолжает отвергать прекращение огня", — утверждается в материале.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщало, что Макрон намерен продолжать переговоры с Путиным. В офисе французского президента также подчеркнули, что разговор между двумя лидерами состоялся впервые с сентября 2022 года.

https://ria.ru/20250702/odessa-2026686304.html

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владимир путин, украина, в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский