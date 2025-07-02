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СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным - РИА Новости, 02.07.2025
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12:31 02.07.2025 (обновлено: 15:34 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html
СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным
СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным - РИА Новости, 02.07.2025
СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил Владимиру Зеленскому о непоколебимой позиции президента... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:31:00+03:00
2025-07-02T15:34:00+03:00
владимир путин
украина
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил Владимиру Зеленскому о непоколебимой позиции президента России, пишет агентство Bloomberg."Французский президент сказал Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны на Украине не изменилась и он продолжает отвергать прекращение огня", — утверждается в материале.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщало, что Макрон намерен продолжать переговоры с Путиным. В офисе французского президента также подчеркнули, что разговор между двумя лидерами состоялся впервые с сентября 2022 года.
https://ria.ru/20250702/odessa-2026686304.html
https://ria.ru/20250702/putin-2026667440.html
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владимир путин, украина, в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский
Владимир Путин, Украина, В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным

Bloomberg: Макрон сказал Зеленскому о неизменной позиции Путина

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил Владимиру Зеленскому о непоколебимой позиции президента России, пишет агентство Bloomberg.
"Французский президент сказал Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны на Украине не изменилась и он продолжает отвергать прекращение огня", — утверждается в материале.
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"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России
Вчера, 11:15
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщало, что Макрон намерен продолжать переговоры с Путиным. В офисе французского президента также подчеркнули, что разговор между двумя лидерами состоялся впервые с сентября 2022 года.
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Вчера, 10:08
 
Владимир ПутинУкраинаВ миреФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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