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Макрон не может быть посредником между Россией и Украиной, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2025
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10:04 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/makron-2026666501.html
Макрон не может быть посредником между Россией и Украиной, считает эксперт
Макрон не может быть посредником между Россией и Украиной, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2025
Макрон не может быть посредником между Россией и Украиной, считает эксперт
Президент Франции Эммануэль Макрон, поговоривший с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону и обсудивший с ним украинский конфликт, хотел бы выступить РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:04:00+03:00
2025-07-02T10:04:00+03:00
в мире
франция
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иран
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владимир путин
дмитрий родионов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, поговоривший с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону и обсудивший с ним украинский конфликт, хотел бы выступить посредником при его урегулировании, но такой сценарий невозможен из-за противоположности позиций Парижа и Москвы, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. "Конечно, Макрон хотел бы выступить посредником, чего он не скрывает, однако его посреднической роли никто не просит", - сказал собеседник агентства, оценив возможность выступления Макрона в такой роли как абсолютно нулевую. Объясняя свою точку зрения, эксперт указал на полную противоположность российской и французской, а также общеевропейской позиций по украинскому конфликту. По его мнению, именно в свете этой разницы во взглядах Макрон вряд ли добился чего-либо в телефонном разговоре с российским лидером. При этом Родионов полагает, что французский президент, проявляя активность на мировой арене, преследует и внутриполитические цели. "Игры в геополитику позволяют ему отвлечь себя и попытаться отвлечь общественность от внутренних проблем. Во Франции постоянная внутриполитическая турбулентность, в прошлом году сменилось несколько правительств. Нынешнему пытаются вынести вотум недоверия. Очередная попытка провалилась, но это лишь означает, что новая не за горами", - указал собеседник агентства. Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. В Кремле сообщили, что Путин и Макрон подчеркнули важность уважения законного права Ирана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером.
https://ria.ru/20250702/zaharova-2026658019.html
https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html
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в мире, франция, украина, иран, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий родионов, магатэ, россия
В мире, Франция, Украина, Иран, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Родионов, МАГАТЭ, Россия
Макрон не может быть посредником между Россией и Украиной, считает эксперт

Родионов: Макрон хочет быть посредником по Украине, но не может из-за позиции

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, поговоривший с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону и обсудивший с ним украинский конфликт, хотел бы выступить посредником при его урегулировании, но такой сценарий невозможен из-за противоположности позиций Парижа и Москвы, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Конечно, Макрон хотел бы выступить посредником, чего он не скрывает, однако его посреднической роли никто не просит", - сказал собеседник агентства, оценив возможность выступления Макрона в такой роли как абсолютно нулевую.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину
Вчера, 09:05
Объясняя свою точку зрения, эксперт указал на полную противоположность российской и французской, а также общеевропейской позиций по украинскому конфликту. По его мнению, именно в свете этой разницы во взглядах Макрон вряд ли добился чего-либо в телефонном разговоре с российским лидером. При этом Родионов полагает, что французский президент, проявляя активность на мировой арене, преследует и внутриполитические цели.
"Игры в геополитику позволяют ему отвлечь себя и попытаться отвлечь общественность от внутренних проблем. Во Франции постоянная внутриполитическая турбулентность, в прошлом году сменилось несколько правительств. Нынешнему пытаются вынести вотум недоверия. Очередная попытка провалилась, но это лишь означает, что новая не за горами", - указал собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Вчера, 09:05
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
В Кремле сообщили, что Путин и Макрон подчеркнули важность уважения законного права Ирана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину
Вчера, 05:58
 
В миреФранцияУкраинаИранЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий РодионовМАГАТЭРоссия
 
 
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