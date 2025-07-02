Макрон не может быть посредником между Россией и Украиной, считает эксперт
Родионов: Макрон хочет быть посредником по Украине, но не может из-за позиции
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, поговоривший с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону и обсудивший с ним украинский конфликт, хотел бы выступить посредником при его урегулировании, но такой сценарий невозможен из-за противоположности позиций Парижа и Москвы, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Конечно, Макрон хотел бы выступить посредником, чего он не скрывает, однако его посреднической роли никто не просит", - сказал собеседник агентства, оценив возможность выступления Макрона в такой роли как абсолютно нулевую.
Объясняя свою точку зрения, эксперт указал на полную противоположность российской и французской, а также общеевропейской позиций по украинскому конфликту. По его мнению, именно в свете этой разницы во взглядах Макрон вряд ли добился чего-либо в телефонном разговоре с российским лидером. При этом Родионов полагает, что французский президент, проявляя активность на мировой арене, преследует и внутриполитические цели.
"Игры в геополитику позволяют ему отвлечь себя и попытаться отвлечь общественность от внутренних проблем. Во Франции постоянная внутриполитическая турбулентность, в прошлом году сменилось несколько правительств. Нынешнему пытаются вынести вотум недоверия. Очередная попытка провалилась, но это лишь означает, что новая не за горами", - указал собеседник агентства.
Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
В Кремле сообщили, что Путин и Макрон подчеркнули важность уважения законного права Ирана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник передавало во вторник, что Макрон после разговора с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал подробности разговора с российским лидером.
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