https://ria.ru/20250702/makron-2026648045.html
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину - РИА Новости, 02.07.2025
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину
Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:58:00+03:00
2025-07-02T05:58:00+03:00
2025-07-02T07:18:00+03:00
в мире
франция
германия
великобритания
эммануэль макрон
владимир путин
евросоюз
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004538384_121:0:2951:1592_1920x0_80_0_0_043fb373a919b608990e96163cf7ad3d.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по иранской проблеме, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники."Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим (иранским — Прим. Ред) вопросом" — говорится в материале.Как отмечает издание, после беседы оба президента настояли на необходимости координации действий для решения проблемы дипломатическим путем.По данным источников издания в окружении Макрона, каждый из двух лидеров был заинтересован в восстановлении прямого контакта.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.В Кремле сообщили, что лидеры двух стран подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Путин и Макрон высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250702/razgovor-2026642679.html
https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026627945.html
франция
германия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004538384_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2a719109d726ba6f9c828e85b4e49ca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, германия, великобритания, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, магатэ
В мире, Франция, Германия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, МАГАТЭ
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину
LP: Макрон звонил Путину, чтобы вновь сделать ЕС участником переговоров по Ирану