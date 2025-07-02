https://ria.ru/20250702/makron-2026648045.html

Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину

Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину - РИА Новости, 02.07.2025

Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину

Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T05:58:00+03:00

2025-07-02T05:58:00+03:00

2025-07-02T07:18:00+03:00

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франция

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эммануэль макрон

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евросоюз

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по иранской проблеме, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники."Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим (иранским — Прим. Ред) вопросом" — говорится в материале.Как отмечает издание, после беседы оба президента настояли на необходимости координации действий для решения проблемы дипломатическим путем.По данным источников издания в окружении Макрона, каждый из двух лидеров был заинтересован в восстановлении прямого контакта.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.В Кремле сообщили, что лидеры двух стран подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Путин и Макрон высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.

https://ria.ru/20250702/razgovor-2026642679.html

https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026627945.html

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в мире, франция, германия, великобритания, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, магатэ