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Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину - РИА Новости, 02.07.2025
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05:58 02.07.2025 (обновлено: 07:18 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/makron-2026648045.html
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину - РИА Новости, 02.07.2025
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину
Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:58:00+03:00
2025-07-02T07:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по иранской проблеме, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники."Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим (иранским — Прим. Ред) вопросом" — говорится в материале.Как отмечает издание, после беседы оба президента настояли на необходимости координации действий для решения проблемы дипломатическим путем.По данным источников издания в окружении Макрона, каждый из двух лидеров был заинтересован в восстановлении прямого контакта.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.В Кремле сообщили, что лидеры двух стран подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Путин и Макрон высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250702/razgovor-2026642679.html
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в мире, франция, германия, великобритания, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, магатэ
В мире, Франция, Германия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, МАГАТЭ
Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину

LP: Макрон звонил Путину, чтобы вновь сделать ЕС участником переговоров по Ирану

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по иранской проблеме, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.
"Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим (иранским — Прим. Ред) вопросом" — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину
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Как отмечает издание, после беседы оба президента настояли на необходимости координации действий для решения проблемы дипломатическим путем.
По данным источников издания в окружении Макрона, каждый из двух лидеров был заинтересован в восстановлении прямого контакта.
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
В Кремле сообщили, что лидеры двух стран подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Путин и Макрон высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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