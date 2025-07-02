https://ria.ru/20250702/lukojl-2026785068.html

"Лукойл" опроверг сообщения о задержании своего сотрудника в Екатеринбурге

"Лукойл" опроверг сообщения о задержании своего сотрудника в Екатеринбурге - РИА Новости, 02.07.2025

"Лукойл" опроверг сообщения о задержании своего сотрудника в Екатеринбурге

Сообщения о задержании сотрудника "Лукойла" в Екатеринбурге являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:17:00+03:00

2025-07-02T17:17:00+03:00

2025-07-02T17:17:00+03:00

екатеринбург

россия

азербайджан

мария захарова

лукойл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сообщения о задержании сотрудника "Лукойла" в Екатеринбурге являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Telegram-каналы во вторник писали, что в Екатеринбурге задержан глава уральского производственного объединения группы компаний "Лукойл" Ахмед Гаджиев. "Это абсолютный фейк – в "Лукойле" нет ни такой организации, ни такого работника. Никаких задержаний сотрудников компании не производилось", - прокомментировали в пресс-службе "Лукойла". Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250702/zaharova-2026767469.html

екатеринбург

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

екатеринбург, россия, азербайджан, мария захарова, лукойл, следственный комитет россии (ск рф)