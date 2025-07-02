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"Лукойл" опроверг сообщения о задержании своего сотрудника в Екатеринбурге - РИА Новости, 02.07.2025
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17:17 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/lukojl-2026785068.html
"Лукойл" опроверг сообщения о задержании своего сотрудника в Екатеринбурге
"Лукойл" опроверг сообщения о задержании своего сотрудника в Екатеринбурге - РИА Новости, 02.07.2025
"Лукойл" опроверг сообщения о задержании своего сотрудника в Екатеринбурге
Сообщения о задержании сотрудника "Лукойла" в Екатеринбурге являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:17:00+03:00
2025-07-02T17:17:00+03:00
екатеринбург
россия
азербайджан
мария захарова
лукойл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сообщения о задержании сотрудника "Лукойла" в Екатеринбурге являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Telegram-каналы во вторник писали, что в Екатеринбурге задержан глава уральского производственного объединения группы компаний "Лукойл" Ахмед Гаджиев. "Это абсолютный фейк – в "Лукойле" нет ни такой организации, ни такого работника. Никаких задержаний сотрудников компании не производилось", - прокомментировали в пресс-службе "Лукойла". Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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екатеринбург
россия
азербайджан
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екатеринбург, россия, азербайджан, мария захарова, лукойл, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, ЛУКОЙЛ, Следственный комитет России (СК РФ)
"Лукойл" опроверг сообщения о задержании своего сотрудника в Екатеринбурге

"Лукойл" опроверг сообщения о задержании сотрудника компании в Екатеринбурге

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЦентральный офис ОАО "Лукойл"
Центральный офис ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Центральный офис ОАО "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сообщения о задержании сотрудника "Лукойла" в Екатеринбурге являются фейком, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Telegram-каналы во вторник писали, что в Екатеринбурге задержан глава уральского производственного объединения группы компаний "Лукойл" Ахмед Гаджиев.
«
"Это абсолютный фейк – в "Лукойле" нет ни такой организации, ни такого работника. Никаких задержаний сотрудников компании не производилось", - прокомментировали в пресс-службе "Лукойла".
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Ахмед Гаджиев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком
Вчера, 16:07
 
ЕкатеринбургРоссияАзербайджанМария ЗахароваЛУКОЙЛСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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