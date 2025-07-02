https://ria.ru/20250702/lukashenko-2026682635.html

Лукашенко помиловал 16 осужденных

Лукашенко помиловал 16 осужденных - РИА Новости, 02.07.2025

Лукашенко помиловал 16 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, сообщила... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:04:00+03:00

2025-07-02T11:04:00+03:00

2025-07-02T11:49:00+03:00

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."В преддверии Дня Независимости (празднуется 3 июля – ред.) президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. "Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети", - уточнили в пресс-службе.Там подчеркнули, что все помилованные раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024536811.html

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024538988.html

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александр лукашенко, в мире, белоруссия