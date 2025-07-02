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На Урале задержали лидера ОПГ, пытавшей девушек на автомойке - РИА Новости, 02.07.2025
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11:01 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/lider-2026681105.html
На Урале задержали лидера ОПГ, пытавшей девушек на автомойке
На Урале задержали лидера ОПГ, пытавшей девушек на автомойке - РИА Новости, 02.07.2025
На Урале задержали лидера ОПГ, пытавшей девушек на автомойке
Правоохранители задержали жителя Каменска-Уральского, который являлся лидером организованной преступной группы, похищавшей и пытавшей девушек и подростков на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:01:00+03:00
2025-07-02T11:01:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
россия
свердловская область
валерий горелых
карл маркс
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Каменска-Уральского, который являлся лидером организованной преступной группы, похищавшей и пытавшей девушек и подростков на автомойке, сообщает региональное управление СК РФ. "По данным следствия, указанный фигурант являлся лидером организованной преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершенных, в том числе в отношении несовершеннолетних на территории города Каменск-Уральского в 2023-2024 годах… В отношении 35-летнего обвиняемого следователем СК перед судом заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что лидер ОПГ обвиняется, в частности, в похищении несовершеннолетнего подростка в ноябре 2024 года, похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года и в вымогательстве денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года. Все указанные преступления, по версии следствия, были совершены им во взаимодействии с другими членами группировки. При этом, по данным СУСК, похищаемые потерпевшие против их воли и желания перемещались сообщниками в помещение автомойки в Каменске-Уральском, где к ним применялось физическое насилие. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, фигурант дела длительное время скрывался от следствия, вычислили и задержали его сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии. "В его "послужном списке" ранее уже была судимость за причинение средней тяжести вреда здоровью, но в молодости ему не удалось познакомиться с пенитенциарной системой ГУФСИН, обошлось без реального лишения свободы. В определённых кругах Каменск-Уральского этого гражданина многие знают и именуют как "Дядя Саша", - отметил представитель полиции. Резонансный инцидент с пытками девушек на автомойке в Каменске-Уральском произошел в январе текущего года. По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в автомобиль девушек, привезли их в помещении автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где били по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера. Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками появился новый эпизод: группа молодых людей похищала других подростков и привозила на эту же автомойку. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку, где к ним "применили физическое насилие". Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера". Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК. В настоящее время в рамках уголовного дела о преступлениях этой группы обвинение предъявлено уже 10 лицам, в отношении нескольких из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве, хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном проникновение в жилище.
https://ria.ru/20250701/arest-2026586838.html
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россия
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происшествия, каменск-уральский, россия, свердловская область, валерий горелых, карл маркс, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), урал
Происшествия, Каменск-Уральский, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Карл Маркс, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Урал
На Урале задержали лидера ОПГ, пытавшей девушек на автомойке

В Каменске-Уральском задержали лидера ОПГ, пытавшей девушек на автомойке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Каменска-Уральского, который являлся лидером организованной преступной группы, похищавшей и пытавшей девушек и подростков на автомойке, сообщает региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, указанный фигурант являлся лидером организованной преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершенных, в том числе в отношении несовершеннолетних на территории города Каменск-Уральского в 2023-2024 годах… В отношении 35-летнего обвиняемого следователем СК перед судом заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ахлиман Гянджиев на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд арестовал пятого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге
1 июля, 17:37
Уточняется, что лидер ОПГ обвиняется, в частности, в похищении несовершеннолетнего подростка в ноябре 2024 года, похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года и в вымогательстве денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года. Все указанные преступления, по версии следствия, были совершены им во взаимодействии с другими членами группировки. При этом, по данным СУСК, похищаемые потерпевшие против их воли и желания перемещались сообщниками в помещение автомойки в Каменске-Уральском, где к ним применялось физическое насилие.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, фигурант дела длительное время скрывался от следствия, вычислили и задержали его сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии.
"В его "послужном списке" ранее уже была судимость за причинение средней тяжести вреда здоровью, но в молодости ему не удалось познакомиться с пенитенциарной системой ГУФСИН, обошлось без реального лишения свободы. В определённых кругах Каменск-Уральского этого гражданина многие знают и именуют как "Дядя Саша", - отметил представитель полиции.
Резонансный инцидент с пытками девушек на автомойке в Каменске-Уральском произошел в январе текущего года. По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в автомобиль девушек, привезли их в помещении автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где били по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера.
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей
28 февраля, 13:36
Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками появился новый эпизод: группа молодых людей похищала других подростков и привозила на эту же автомойку. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку, где к ним "применили физическое насилие". Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера". Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК.
В настоящее время в рамках уголовного дела о преступлениях этой группы обвинение предъявлено уже 10 лицам, в отношении нескольких из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве, хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном проникновение в жилище.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
30 июня, 15:11
 
ПроисшествияКаменск-УральскийРоссияСвердловская областьВалерий ГорелыхКарл МарксСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Урал
 
 
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