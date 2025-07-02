https://ria.ru/20250702/lego-2026646138.html
Компания Lego подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков
Компания Lego подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков - РИА Новости, 02.07.2025
Компания Lego подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков
Датская компания Lego, приостановившая поставки конструкторов в РФ, подала как минимум четыре заявки в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков, выяснило... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:17:00+03:00
2025-07-02T05:17:00+03:00
2025-07-02T05:17:00+03:00
экономика
технологии
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Датская компания Lego, приостановившая поставки конструкторов в РФ, подала как минимум четыре заявки в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявки поступили в Роспатент в июне 2025 года. В качестве заявителя указан "Лего Холдинг". Компания хочет зарегистрировать в России образовательный проект. В перечень товаров, которые планируется производить и продавать в стране в случае регистрации товарных знаков, также включены игрушки, конструкторы, книги, настольные игры и другая продукция. "Очевидно, данные заявки как раз направлены на защиту нового дизайна бренда. Каких-либо ограничений на регистрацию товарных знаков ушедших из России производителей не накладывается, поэтому шансы на регистрацию следует оценивать на уровне "выше среднего", - рассказала РИА Новости гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России - компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.
https://rsport.ria.ru/20250701/emblema-2026467398.html
https://ria.ru/20250630/znak-2026307587.html
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экономика, технологии, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Компания Lego подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков
Компания Lego подала четыре заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков