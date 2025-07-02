https://ria.ru/20250702/ldpr-2026650676.html

ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений

ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений - РИА Новости, 02.07.2025

ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений

ЛДПР запустит собственный Telegram-бот "Обоюдно" для честных знакомств и отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T07:05:00+03:00

2025-07-02T07:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЛДПР запустит собственный Telegram-бот "Обоюдно" для честных знакомств и отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Мы запускаем уникальный русский бот для честных знакомств и отношений "Обоюдно". Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации - только проверенные данные", - говорится в сообщении. Отмечается, что бот будет работать в Telegram, он поможет в поиске единомышленников и создания семей. В сообщении подчеркивается, что алгоритм рекомендаций будет действовать не только по геоданным, но и поможет найти "близкого по духу и увлечениям человека". "Технически бот будет поддерживать формат не только фото, но и видео, что очень удобно для подтверждения реальности существования владельцев размещаемых анкет", - рассказали в пресс-службе ЛДПР. Кроме того, в Telegram-боте все пользователи будут верифицированы, а система проверки анкет настолько качественная, что защитит от мошенников, пустых страниц и мигрантов, "которые хотят познакомиться с гражданами России с нечестными намерениями", заявили в партии. Как отметили в пресс-службе, в стране много одиноких людей, а должно быть "больше русских крепких семей", новый бот будет способствовать решению этой задачи.

https://ria.ru/20250625/ldpr-2025395235.html

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общество, технологии, россия, лдпр, telegram