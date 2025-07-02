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Раненный в Курской области китайский журналист доволен условиями лечения - РИА Новости, 02.07.2025
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18:18 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/kursk-2026798231.html
Раненный в Курской области китайский журналист доволен условиями лечения
Раненный в Курской области китайский журналист доволен условиями лечения - РИА Новости, 02.07.2025
Раненный в Курской области китайский журналист доволен условиями лечения
Раненный в курском приграничье журналист китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан сообщил РИА Новости, что доволен условиями лечения и отношением со стороны... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:18:00+03:00
2025-07-02T18:18:00+03:00
россия
москва
курская область
александр хинштейн
феникс
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Раненный в курском приграничье журналист китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан сообщил РИА Новости, что доволен условиями лечения и отношением со стороны российских властей. Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, 26 июня корреспондент китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "В России хорошие условия для лечения. В Китае сейчас очень жарко, ехать в Пекин было бы сложно, да и ранение не очень тяжелое",- сказал Лу Юйгуан. Китайский журналист особо отметил заботу со стороны российских медиков и чиновников. "В России обо мне заботятся, в том числе губернатор и чиновники Минздрава, да и из Москвы прилетали медики, готовились меня эвакуировать в Москву на вертолете. Но я в сознании, ранение легкое, думаю, нет необходимости все это устраивать",- сказал он.
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россия, москва, курская область, александр хинштейн, феникс, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Курская область, Александр Хинштейн, Феникс, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Раненный в Курской области китайский журналист доволен условиями лечения

Раненный в Курской области журналист Юйгуан доволен условиями лечения в России

© Фото : РИА НовостиЛу Юйгуан
Лу Юйгуан - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : РИА Новости
Лу Юйгуан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Раненный в курском приграничье журналист китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан сообщил РИА Новости, что доволен условиями лечения и отношением со стороны российских властей.
Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, 26 июня корреспондент китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"В России хорошие условия для лечения. В Китае сейчас очень жарко, ехать в Пекин было бы сложно, да и ранение не очень тяжелое",- сказал Лу Юйгуан.
Китайский журналист особо отметил заботу со стороны российских медиков и чиновников.
"В России обо мне заботятся, в том числе губернатор и чиновники Минздрава, да и из Москвы прилетали медики, готовились меня эвакуировать в Москву на вертолете. Но я в сознании, ранение легкое, думаю, нет необходимости все это устраивать",- сказал он.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР
26 июня, 22:33
 
РоссияМоскваКурская областьАлександр ХинштейнФениксСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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