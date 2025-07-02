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Раненный в Курской области китайский журналист доволен условиями лечения

Раненный в Курской области китайский журналист доволен условиями лечения - РИА Новости, 02.07.2025

Раненный в Курской области китайский журналист доволен условиями лечения

Раненный в курском приграничье журналист китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан сообщил РИА Новости, что доволен условиями лечения и отношением со стороны... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:18:00+03:00

2025-07-02T18:18:00+03:00

2025-07-02T18:18:00+03:00

россия

москва

курская область

александр хинштейн

феникс

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Раненный в курском приграничье журналист китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан сообщил РИА Новости, что доволен условиями лечения и отношением со стороны российских властей. Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, 26 июня корреспондент китайского телеканала "Феникс" Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "В России хорошие условия для лечения. В Китае сейчас очень жарко, ехать в Пекин было бы сложно, да и ранение не очень тяжелое",- сказал Лу Юйгуан. Китайский журналист особо отметил заботу со стороны российских медиков и чиновников. "В России обо мне заботятся, в том числе губернатор и чиновники Минздрава, да и из Москвы прилетали медики, готовились меня эвакуировать в Москву на вертолете. Но я в сознании, ранение легкое, думаю, нет необходимости все это устраивать",- сказал он.

https://ria.ru/20250626/mid-2025681837.html

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россия, москва, курская область, александр хинштейн, феникс, следственный комитет россии (ск рф), происшествия