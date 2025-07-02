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На Кубани мужчине вынесли приговор за передачу СБУ стратегических данных

На Кубани мужчине вынесли приговор за передачу СБУ стратегических данных - РИА Новости, 02.07.2025

На Кубани мужчине вынесли приговор за передачу СБУ стратегических данных

Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам исправительной колонии строгого режима местного жителя Сергея Маклакова за передачу СБУ данных о подводных... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:55:00+03:00

2025-07-02T14:55:00+03:00

2025-07-02T14:55:00+03:00

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служба безопасности украины

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам исправительной колонии строгого режима местного жителя Сергея Маклакова за передачу СБУ данных о подводных лодках, сообщила прокуратура региона. Суд установил, что весной 2023 года 51-летний Маклаков с целью противодействия проведению СВО установил связь с представителем службы безопасности Украины. В январе 2024 года он получил четыре роутера для передачи интернета от провайдера и 8 сим-карт, которые перевез в Новороссийск и оставил в гараже, чтобы их могли забрать, рассказали в ведомстве. Кроме того, отмечает прокуратура, в феврале 2024 года он собирал информацию о расположении подводных лодок, которую передал представителю СБУ. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Маклакова к 13 годам... с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурант признан виновным по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

https://ria.ru/20250630/krym-2026216106.html

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