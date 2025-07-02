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Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности - РИА Новости, 02.07.2025
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19:21 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/krym-2026811668.html
Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности
Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности - РИА Новости, 02.07.2025
Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности
Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив мнение о необходимости ужесточения... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:21:00+03:00
2025-07-02T19:21:00+03:00
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
госдума рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив мнение о необходимости ужесточения законодательства в этой сфере. Аксенов в мае заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей. В среду Аксенов сообщил, что направляет предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России в Госдуму и МВД РФ. "Я думаю, что ни у кого из граждан Российской Федерации... не вызывает сомнений, что необходимо принимать меры по ужесточению миграционной политики. Уверен, что это вопрос в первую очередь касается даже не миграционной политики, это вопрос национальной безопасности... И считаю, вот еще раз говорю, что сегодня вопрос национальной безопасности - это номер один, это миграционная политика" , - сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.. Глава Крыма выразил мнение, что полномочия по вопросам миграции в России должны быть сконцентрированы в едином органе власти с персональной ответственностью за принимаемые решения, а не "распылены" на множество министерств и ведомств.
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россия, республика крым, сергей аксенов (политик), госдума рф, общество
Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Госдума РФ, Общество
Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности

Аксенов: миграционная политика является сегодня вопросом нацбезопасности

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив мнение о необходимости ужесточения законодательства в этой сфере.
Аксенов в мае заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей. В среду Аксенов сообщил, что направляет предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России в Госдуму и МВД РФ.
"Я думаю, что ни у кого из граждан Российской Федерации... не вызывает сомнений, что необходимо принимать меры по ужесточению миграционной политики. Уверен, что это вопрос в первую очередь касается даже не миграционной политики, это вопрос национальной безопасности... И считаю, вот еще раз говорю, что сегодня вопрос национальной безопасности - это номер один, это миграционная политика" , - сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале..
Глава Крыма выразил мнение, что полномочия по вопросам миграции в России должны быть сконцентрированы в едином органе власти с персональной ответственностью за принимаемые решения, а не "распылены" на множество министерств и ведомств.
Дактилоскопическая регистрация - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации
1 июля, 00:54
 
РоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Госдума РФОбщество
 
 
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