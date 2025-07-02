https://ria.ru/20250702/krym-2026811668.html

Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности

Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности - РИА Новости, 02.07.2025

Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности

Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив мнение о необходимости ужесточения... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:21:00+03:00

2025-07-02T19:21:00+03:00

2025-07-02T19:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив мнение о необходимости ужесточения законодательства в этой сфере. Аксенов в мае заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей. В среду Аксенов сообщил, что направляет предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России в Госдуму и МВД РФ. "Я думаю, что ни у кого из граждан Российской Федерации... не вызывает сомнений, что необходимо принимать меры по ужесточению миграционной политики. Уверен, что это вопрос в первую очередь касается даже не миграционной политики, это вопрос национальной безопасности... И считаю, вот еще раз говорю, что сегодня вопрос национальной безопасности - это номер один, это миграционная политика" , - сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.. Глава Крыма выразил мнение, что полномочия по вопросам миграции в России должны быть сконцентрированы в едином органе власти с персональной ответственностью за принимаемые решения, а не "распылены" на множество министерств и ведомств.

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россия, республика крым, сергей аксенов (политик), госдума рф, общество