Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности
Аксенов: миграционная политика является сегодня вопросом нацбезопасности
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив мнение о необходимости ужесточения законодательства в этой сфере.
Аксенов в мае заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей. В среду Аксенов сообщил, что направляет предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России в Госдуму и МВД РФ.
"Я думаю, что ни у кого из граждан Российской Федерации... не вызывает сомнений, что необходимо принимать меры по ужесточению миграционной политики. Уверен, что это вопрос в первую очередь касается даже не миграционной политики, это вопрос национальной безопасности... И считаю, вот еще раз говорю, что сегодня вопрос национальной безопасности - это номер один, это миграционная политика" , - сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале..
Глава Крыма выразил мнение, что полномочия по вопросам миграции в России должны быть сконцентрированы в едином органе власти с персональной ответственностью за принимаемые решения, а не "распылены" на множество министерств и ведомств.