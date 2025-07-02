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Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность - РИА Новости, 02.07.2025
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Объекты электросетевого хозяйства "Крымэнерго" переданы в федеральную собственность, сказано в распоряжении правительства, размещенном на сайте официального... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:36:00+03:00
2025-07-02T18:36:00+03:00
2025-07-02T18:54:00+03:00
крымэнерго
республика крым
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Объекты электросетевого хозяйства "Крымэнерго" переданы в федеральную собственность, сказано в распоряжении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов."Принять безвозмездно в федеральную собственность следующие объекты электросетевого хозяйства и объекты, входящие в состав объектов электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности акционерного общества "Крымэнерго"… объекты недвижимого имущества…, объекты движимого имущества", - сказано в распоряжении.Росимуществу в срок до 31 декабря 2026 года поручено обеспечить реализацию мероприятий по передаче объектов в федеральную собственность организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в безвозмездное пользование до 2027 года включительно.Совету министров республики Крым в срок до 1 октября 2025 года поручено представить в Росимущество полный комплект документов в соответствии с постановлением правительства.
https://realty.ria.ru/20250702/marina-2026785917.html
республика крым
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крымэнерго, республика крым, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), общество
Крымэнерго, Республика Крым, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Общество
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность