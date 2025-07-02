https://ria.ru/20250702/krym-2026787686.html
Новый курорт в Крыму будет круглогодичным
Новый курорт в Крыму будет круглогодичным - РИА Новости, 02.07.2025
Новый курорт в Крыму будет круглогодичным
Новый строящийся курорт "Золотые пески России" на западном побережье Крыма будет круглогодичным, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:27:00+03:00
2025-07-02T17:27:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Новый строящийся курорт "Золотые пески России" на западном побережье Крыма будет круглогодичным, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на западном побережье полуострова построят новый курорт "Золотые пески России", который включает в себя два проекта: "Золотые пески" (Евпаторийский городской округ) и семейный курорт "Крымская Ривьера" (город Саки). Новые курорты позволят увеличить турпоток в Крым на 1 миллион человек в год. По информации минкурортов республики, курорт "Крымская Ривьера" планирует начать работу в 2029 году, "Золотые пески" - в 2030 году. Объем частных инвестиций заявлен в сумме более 130 миллиардов рублей. "В основу курорта заложен принцип круглогодичности. Планируется создание комплекса объекта круглогодичной туристкой инфраструктуры", - сказал Ганзий, выступая по видеосвязи на заседании круглого стола в Совфеде, посвященного реализации курортных кластеров. По его словам, новый курорт будет включать подогреваемые бассейны, термальный комплекс, медицинский комплекс, оздоровительный бальнеоцентр, открытый круглогодичный акватермальный комплекс, центр водных видов спорта, конгресс-центр с концертным залом, музей и прочее.
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коммерческая недвижимость, республика крым, саки (крым), сергей аксенов (политик), общество
Коммерческая недвижимость, Республика Крым, Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Общество
Новый курорт в Крыму будет круглогодичным
Новый курорт "Золотые пески России" в Крыму будет круглогодичным
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Новый строящийся курорт "Золотые пески России" на западном побережье Крыма будет круглогодичным, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщал, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на западном побережье полуострова построят новый курорт "Золотые пески России", который включает в себя два проекта: "Золотые пески" (Евпаторийский городской округ) и семейный курорт "Крымская Ривьера" (город Саки
). Новые курорты позволят увеличить турпоток в Крым на 1 миллион человек в год.
По информации минкурортов республики, курорт "Крымская Ривьера" планирует начать работу в 2029 году, "Золотые пески" - в 2030 году. Объем частных инвестиций заявлен в сумме более 130 миллиардов рублей.
"В основу курорта заложен принцип круглогодичности. Планируется создание комплекса объекта круглогодичной туристкой инфраструктуры", - сказал Ганзий, выступая по видеосвязи на заседании круглого стола в Совфеде, посвященного реализации курортных кластеров.
По его словам, новый курорт будет включать подогреваемые бассейны, термальный комплекс, медицинский комплекс, оздоровительный бальнеоцентр, открытый круглогодичный акватермальный комплекс, центр водных видов спорта, конгресс-центр с концертным залом, музей и прочее.