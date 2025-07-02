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В Челябинской области у мужчины в руках взорвалась коробка - РИА Новости, 02.07.2025
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18:00 02.07.2025 (обновлено: 18:26 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/korobka-2026796000.html
В Челябинской области у мужчины в руках взорвалась коробка
В Челябинской области у мужчины в руках взорвалась коробка - РИА Новости, 02.07.2025
В Челябинской области у мужчины в руках взорвалась коробка
Взрыв неустановленного предмета произошел, когда мужчина в городе Копейск Челябинской области шел по улице с коробкой, ему ампутировали кисти рук, возбуждены... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:00:00+03:00
2025-07-02T18:26:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
копейск
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл - РИА Новости. Взрыв неустановленного предмета произошел, когда мужчина в городе Копейск Челябинской области шел по улице с коробкой, ему ампутировали кисти рук, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов, сообщили в региональных ГУМВД России и следственном управлении СК РФ.По данным ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. СУСК уточняет, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет."В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.Следователями и следователями-криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, также в ходе обысков в жилье мужчины обнаружены обрез охотничьего ружья, составные части патронов, две банки с компонентами пороха, уточняется в сообщении.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавляет СУСК.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), копейск
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Копейск
В Челябинской области у мужчины в руках взорвалась коробка

В Копейске Челябинской области у мужчины в руках взорвалась коробка

© Челябинский Следком/TelegramРабота СК России на месте происшествия, где в руках у мужчины взорвалась коробка в челябинском Копейске
Работа СК России на месте происшествия, где в руках у мужчины взорвалась коробка в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Челябинский Следком/Telegram
Работа СК России на месте происшествия, где в руках у мужчины взорвалась коробка в челябинском Копейске
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл - РИА Новости. Взрыв неустановленного предмета произошел, когда мужчина в городе Копейск Челябинской области шел по улице с коробкой, ему ампутировали кисти рук, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов, сообщили в региональных ГУМВД России и следственном управлении СК РФ.
По данным ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. СУСК уточняет, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет.
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"В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.
Следователями и следователями-криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, также в ходе обысков в жилье мужчины обнаружены обрез охотничьего ружья, составные части патронов, две банки с компонентами пороха, уточняется в сообщении.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавляет СУСК.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Копейск
 
 
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