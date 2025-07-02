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В Роспотребнадзоре назвали способ защититься от кори - РИА Новости, 02.07.2025
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02:41 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/kor-2026640788.html
В Роспотребнадзоре назвали способ защититься от кори
В Роспотребнадзоре назвали способ защититься от кори - РИА Новости, 02.07.2025
В Роспотребнадзоре назвали способ защититься от кори
Прививка против кори обеспечивает надежную защиту от этого опасного заболевания, она эффективна и безопасна, рассказал РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T02:41:00+03:00
2025-07-02T02:41:00+03:00
общество
россия
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прививка против кори обеспечивает надежную защиту от этого опасного заболевания, она эффективна и безопасна, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Корь - это высокозаразное вирусное заболевание, которое может вызывать серьезные осложнения, такие как пневмония и энцефалит, а в некоторых случаях даже приводить к летальному исходу. "По данным Роспотребнадзора, прививка против кори обеспечивает надежную защиту от этого опасного заболевания. Она эффективна и безопасна. Массовая вакцинация уже помогла снизить число случаев кори в России на 90% по сравнению с показателями 2000-х годов", - пояснил Горелов. Он рекомендовал прививаться против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок. Вакцинация детей осуществляется в два этапа: первая доза - в возрасте 12 месяцев, а вторая - в 6 лет. "Взрослые: тем, кто не был привит в детстве, надо сделать две прививки с интервалом в три месяца. Вакцинация нужна, если была сделана только одна прививка в детстве. Если не сохранились или потерялись данные о вакцинации, также необходимо привиться", - уточнил эксперт. Только тем людям, которые были дважды привиты от кори в детстве, не требуется повторная вакцинация, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250609/vaktsinatsiya-2021759676.html
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общество, россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре назвали способ защититься от кори

Роспотребнадзор: прививка против кори обеспечивает защиту от заболевания

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прививка против кори обеспечивает надежную защиту от этого опасного заболевания, она эффективна и безопасна, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Корь - это высокозаразное вирусное заболевание, которое может вызывать серьезные осложнения, такие как пневмония и энцефалит, а в некоторых случаях даже приводить к летальному исходу.
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"По данным Роспотребнадзора, прививка против кори обеспечивает надежную защиту от этого опасного заболевания. Она эффективна и безопасна. Массовая вакцинация уже помогла снизить число случаев кори в России на 90% по сравнению с показателями 2000-х годов", - пояснил Горелов.
Он рекомендовал прививаться против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок. Вакцинация детей осуществляется в два этапа: первая доза - в возрасте 12 месяцев, а вторая - в 6 лет.
"Взрослые: тем, кто не был привит в детстве, надо сделать две прививки с интервалом в три месяца. Вакцинация нужна, если была сделана только одна прививка в детстве. Если не сохранились или потерялись данные о вакцинации, также необходимо привиться", - уточнил эксперт.
Только тем людям, которые были дважды привиты от кори в детстве, не требуется повторная вакцинация, подчеркнул он.
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ОбществоРоссияАлександр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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