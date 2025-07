https://ria.ru/20250702/kompanii-2026644887.html

Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства

Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства - РИА Новости, 02.07.2025

Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства

Три компании-разработчика игры "Мир танков" — "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" — перешли в собственность России, говорится в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T04:36:00+03:00

2025-07-02T04:36:00+03:00

2025-07-02T07:43:00+03:00

технологии

россия

белоруссия

москва

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

леста

wargaming

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три компании-разработчика игры "Мир танков" — "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" — перешли в собственность России, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Учредителем компании "Леста", по данным сервиса, теперь значится Росимущество — оно владеет 100 процентами с 11 июня этого года. Полностью в собственность государства компании ООО "Леста Геймс Москва" и "Леста Геймс Эдженси" перешли 18 июня. Все организации значатся действующими. Кроме того, информация о переходе в собственность государства компаний подтверждается и данными Единого государственного реестра юридических лиц, где отражены изменение сведений об учредителях юрлица. Ранее Таганский суд Москвы обратил в доход государства 100 процентов долей компании "Леста", российского разработчика "Мира танков". Генпрокуратура в своем иске просила суд запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста" Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также взыскать в доход государства всю долю в ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва".По версии надзорного ведомства, Кислый и Хатажев являются экстремистским объединением. В иске ГП приложены публикации с заголовками "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет – и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили"."Леста Игры" (ранее Lesta Games) — российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.Компания Wargaming в 2022 году заявила об уходе из России и Белоруссии, после чего, по данным ряда СМИ, передала свой игровой бизнес под местное управление "Лесте". Как объяснили РИА Новости в "Лесте", фактически после разрыва отношений некогда единые продукты были разделены. "Леста Игры" работают над "Миром танков", "Миром кораблей" и Tanks Blitz, Wargaming – над World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. У игр разные лаунчеры, технические особенности, серверы, обновления с новым контентом и так далее. "Леста" работает на рынках России и Белоруссии, в Wargaming же от них отказались. Генпрокуратура в свою очередь указывала, что разделение компаний было произведено формально.

https://ria.ru/20250603/dokhod-2020696677.html

https://ria.ru/20250424/arest-2013272029.html

https://ria.ru/20250424/arest-2013272029.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, белоруссия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), леста, wargaming