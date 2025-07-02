Рейтинг@Mail.ru
Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 02.07.2025 (обновлено: 07:43 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/kompanii-2026644887.html
Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства
Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства - РИА Новости, 02.07.2025
Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства
Три компании-разработчика игры "Мир танков" — "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" — перешли в собственность России, говорится в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:36:00+03:00
2025-07-02T07:43:00+03:00
технологии
россия
белоруссия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
леста
wargaming
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три компании-разработчика игры "Мир танков" — "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" — перешли в собственность России, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Учредителем компании "Леста", по данным сервиса, теперь значится Росимущество — оно владеет 100 процентами с 11 июня этого года. Полностью в собственность государства компании ООО "Леста Геймс Москва" и "Леста Геймс Эдженси" перешли 18 июня. Все организации значатся действующими. Кроме того, информация о переходе в собственность государства компаний подтверждается и данными Единого государственного реестра юридических лиц, где отражены изменение сведений об учредителях юрлица. Ранее Таганский суд Москвы обратил в доход государства 100 процентов долей компании "Леста", российского разработчика "Мира танков". Генпрокуратура в своем иске просила суд запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста" Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также взыскать в доход государства всю долю в ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва".По версии надзорного ведомства, Кислый и Хатажев являются экстремистским объединением. В иске ГП приложены публикации с заголовками "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет – и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили"."Леста Игры" (ранее Lesta Games) — российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.Компания Wargaming в 2022 году заявила об уходе из России и Белоруссии, после чего, по данным ряда СМИ, передала свой игровой бизнес под местное управление "Лесте". Как объяснили РИА Новости в "Лесте", фактически после разрыва отношений некогда единые продукты были разделены. "Леста Игры" работают над "Миром танков", "Миром кораблей" и Tanks Blitz, Wargaming – над World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. У игр разные лаунчеры, технические особенности, серверы, обновления с новым контентом и так далее. "Леста" работает на рынках России и Белоруссии, в Wargaming же от них отказались. Генпрокуратура в свою очередь указывала, что разделение компаний было произведено формально.
https://ria.ru/20250603/dokhod-2020696677.html
https://ria.ru/20250424/arest-2013272029.html
https://ria.ru/20250424/arest-2013272029.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, белоруссия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), леста, wargaming
Технологии, Россия, Белоруссия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Леста, Wargaming
Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства

Три компании-разработчика "Мира танков" перешли в собственность России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три компании-разработчика игры "Мир танков" — "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" — перешли в собственность России, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Учредителем компании "Леста", по данным сервиса, теперь значится Росимущество — оно владеет 100 процентами с 11 июня этого года. Полностью в собственность государства компании ООО "Леста Геймс Москва" и "Леста Геймс Эдженси" перешли 18 июня. Все организации значатся действующими.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к разработчику "Мира танков"
3 июня, 16:34
Кроме того, информация о переходе в собственность государства компаний подтверждается и данными Единого государственного реестра юридических лиц, где отражены изменение сведений об учредителях юрлица.
Ранее Таганский суд Москвы обратил в доход государства 100 процентов долей компании "Леста", российского разработчика "Мира танков". Генпрокуратура в своем иске просила суд запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста" Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также взыскать в доход государства всю долю в ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва".
По версии надзорного ведомства, Кислый и Хатажев являются экстремистским объединением. В иске ГП приложены публикации с заголовками "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет – и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили".
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
На юрлица компании-разработчика игры "Мир кораблей" наложили арест
24 апреля, 19:18
"Леста Игры" (ранее Lesta Games) — российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.
Компания Wargaming в 2022 году заявила об уходе из России и Белоруссии, после чего, по данным ряда СМИ, передала свой игровой бизнес под местное управление "Лесте".
Как объяснили РИА Новости в "Лесте", фактически после разрыва отношений некогда единые продукты были разделены. "Леста Игры" работают над "Миром танков", "Миром кораблей" и Tanks Blitz, Wargaming – над World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. У игр разные лаунчеры, технические особенности, серверы, обновления с новым контентом и так далее. "Леста" работает на рынках России и Белоруссии, в Wargaming же от них отказались.
Генпрокуратура в свою очередь указывала, что разделение компаний было произведено формально.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
На юрлица компании-разработчика игры "Мир кораблей" наложили арест
24 апреля, 19:18
 
ТехнологииРоссияБелоруссияМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ЛестаWargaming
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала