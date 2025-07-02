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Президент Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 02.07.2025
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12:27 02.07.2025 (обновлено: 12:56 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/kirgiziya-2026702025.html
Президент Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 02.07.2025
Президент Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом
Лидер Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам в РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:27:00+03:00
2025-07-02T12:56:00+03:00
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садыр жапаров
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БИШКЕК, 2 июл – РИА Новости. Лидер Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы киргизского государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 июля, с рабочим визитом прибыл в город Москва (Российская Федерация). Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2. В аэропорту президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица", - говорится в сообщении. Отмечается , что в ходе визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах", - уточнили в пресс-службе.
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москва, садыр жапаров, владимир путин, россия, киргизия, михаил галузин, в мире
Москва, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Россия, Киргизия, Михаил Галузин, В мире
Президент Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Киргизии Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом

© Фото : Пресс-служба президента КР / Султан ДосалиевЛидер Киргизии Садыр Жапаров во время прибытия в Москву. 2 июля 2025
Лидер Киргизии Садыр Жапаров во время прибытия в Москву. 2 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Лидер Киргизии Садыр Жапаров во время прибытия в Москву. 2 июля 2025
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БИШКЕК, 2 июл – РИА Новости. Лидер Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 июля, с рабочим визитом прибыл в город Москва (Российская Федерация). Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2. В аэропорту президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
Отмечается , что в ходе визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах", - уточнили в пресс-службе.
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МоскваСадыр ЖапаровВладимир ПутинРоссияКиргизияМихаил ГалузинВ мире
 
 
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