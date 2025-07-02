https://ria.ru/20250702/kiev-2026721867.html

AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке помощи США

AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке помощи США - РИА Новости, 02.07.2025

AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке помощи США

Киев пытается получить конкретную информацию от США относительно приостановки поставок американской военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:37:00+03:00

2025-07-02T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев пытается получить конкретную информацию от США относительно приостановки поставок американской военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина. "Мы проясняем ситуацию. Думаю, всё прояснится в ближайшие дни", - приводит слова Литвина агентство. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. В среду МИД Украины на фоне приостановки военной помощи Вашингтона пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, nbc, нато