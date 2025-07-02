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AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке помощи США - РИА Новости, 02.07.2025
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13:37 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/kiev-2026721867.html
AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке помощи США
AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке помощи США - РИА Новости, 02.07.2025
AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке помощи США
Киев пытается получить конкретную информацию от США относительно приостановки поставок американской военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:37:00+03:00
2025-07-02T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев пытается получить конкретную информацию от США относительно приостановки поставок американской военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина. "Мы проясняем ситуацию. Думаю, всё прояснится в ближайшие дни", - приводит слова Литвина агентство. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. В среду МИД Украины на фоне приостановки военной помощи Вашингтона пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, nbc, нато
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, NBC, НАТО
AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке помощи США

AFP: Украина пытается получить информацию о приостановке военной помощи США

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев пытается получить конкретную информацию от США относительно приостановки поставок американской военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.
"Мы проясняем ситуацию. Думаю, всё прояснится в ближайшие дни", - приводит слова Литвина агентство.
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине
Вчера, 12:52
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
В среду МИД Украины на фоне приостановки военной помощи Вашингтона пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Украине отреагировали на решение США о приостановке военной помощи
Вчера, 12:14
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровNBCНАТО
 
 
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