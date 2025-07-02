https://ria.ru/20250702/kiberataka-2026646458.html
Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке
Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке - РИА Новости, 02.07.2025
Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке
Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas заявила, что подверглась серьезной кибератаке, в результате которого мог быть украден "значительный" объем данных... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:21:00+03:00
2025-07-02T05:21:00+03:00
2025-07-02T05:21:00+03:00
технологии
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_3c76a7b46791f9891bc94e214f49d116.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas заявила, что подверглась серьезной кибератаке, в результате которого мог быть украден "значительный" объем данных клиентов авиаперевозчика. "В понедельник мы обнаружили необычную активность на сторонней платформе, используемой контакт-центром авиакомпании Qantas. Затем мы предприняли немедленные шаги и взяли систему под контроль... У шести миллионов клиентов есть служебные записи на этой платформе. Мы продолжаем расследовать объем данных, который был украден, хотя мы ожидаем, что он будет значительным. В ходе первоначального рассмотрения было подтверждено, что эти данные включают имена, электронные адреса, телефонные номера, даты рождения некоторых клиентов и их номера часто летающих пассажиров", - сообщает компания на своем сайте. Как отмечается, все системы Qantas находятся в безопасности. В системе, подвергшейся атаке, не хранятся данные кредитных карт, личная финансовая информация и паспортные данные, подчеркивает компания.
https://ria.ru/20250618/iran-2023572045.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_0f5651b707b8b9f02efd5bbde95f3582.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, австралия
Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке
Австралийская авиакомпания Qantas заявила, что подверглась серьезной кибератаке
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas заявила, что подверглась серьезной кибератаке, в результате которого мог быть украден "значительный" объем данных клиентов авиаперевозчика.
"В понедельник мы обнаружили необычную активность на сторонней платформе, используемой контакт-центром авиакомпании Qantas. Затем мы предприняли немедленные шаги и взяли систему под контроль... У шести миллионов клиентов есть служебные записи на этой платформе. Мы продолжаем расследовать объем данных, который был украден, хотя мы ожидаем, что он будет значительным. В ходе первоначального рассмотрения было подтверждено, что эти данные включают имена, электронные адреса, телефонные номера, даты рождения некоторых клиентов и их номера часто летающих пассажиров", - сообщает компания на своем сайте.
Как отмечается, все системы Qantas находятся в безопасности. В системе, подвергшейся атаке, не хранятся данные кредитных карт, личная финансовая информация и паспортные данные, подчеркивает компания.