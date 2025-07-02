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Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке - РИА Новости, 02.07.2025
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05:21 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/kiberataka-2026646458.html
Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке
Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке - РИА Новости, 02.07.2025
Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке
Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas заявила, что подверглась серьезной кибератаке, в результате которого мог быть украден "значительный" объем данных... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:21:00+03:00
2025-07-02T05:21:00+03:00
технологии
австралия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas заявила, что подверглась серьезной кибератаке, в результате которого мог быть украден "значительный" объем данных клиентов авиаперевозчика. "В понедельник мы обнаружили необычную активность на сторонней платформе, используемой контакт-центром авиакомпании Qantas. Затем мы предприняли немедленные шаги и взяли систему под контроль... У шести миллионов клиентов есть служебные записи на этой платформе. Мы продолжаем расследовать объем данных, который был украден, хотя мы ожидаем, что он будет значительным. В ходе первоначального рассмотрения было подтверждено, что эти данные включают имена, электронные адреса, телефонные номера, даты рождения некоторых клиентов и их номера часто летающих пассажиров", - сообщает компания на своем сайте. Как отмечается, все системы Qantas находятся в безопасности. В системе, подвергшейся атаке, не хранятся данные кредитных карт, личная финансовая информация и паспортные данные, подчеркивает компания.
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технологии, австралия
Технологии, Австралия
Австралийская авиакомпания заявила, что подверглась серьезной кибератаке

Австралийская авиакомпания Qantas заявила, что подверглась серьезной кибератаке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas заявила, что подверглась серьезной кибератаке, в результате которого мог быть украден "значительный" объем данных клиентов авиаперевозчика.
"В понедельник мы обнаружили необычную активность на сторонней платформе, используемой контакт-центром авиакомпании Qantas. Затем мы предприняли немедленные шаги и взяли систему под контроль... У шести миллионов клиентов есть служебные записи на этой платформе. Мы продолжаем расследовать объем данных, который был украден, хотя мы ожидаем, что он будет значительным. В ходе первоначального рассмотрения было подтверждено, что эти данные включают имена, электронные адреса, телефонные номера, даты рождения некоторых клиентов и их номера часто летающих пассажиров", - сообщает компания на своем сайте.
Как отмечается, все системы Qantas находятся в безопасности. В системе, подвергшейся атаке, не хранятся данные кредитных карт, личная финансовая информация и паспортные данные, подчеркивает компания.
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