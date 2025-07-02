https://ria.ru/20250702/khirosima-2026748677.html

Мэр Хиросимы заявил, что Трамп не понимает реальность атомных бомбардировок

Мэр Хиросимы заявил, что Трамп не понимает реальность атомных бомбардировок - РИА Новости, 02.07.2025

Мэр Хиросимы заявил, что Трамп не понимает реальность атомных бомбардировок

Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи заявил, что президент США Дональд Трамп явно не понимает реальность атомных бомбардировок, и выразил надежду на то,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:56:00+03:00

2025-07-02T14:56:00+03:00

2025-07-02T14:56:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026581857_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_893c0e6d6cc3aa5be8c3c4e55751b75e.jpg

ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи заявил, что президент США Дональд Трамп явно не понимает реальность атомных бомбардировок, и выразил надежду на то, что американский лидер посетит Хиросиму и побеседует с выжившими после бомбардировок в 1945 году. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге фактически поставил в один ряд удары Вашингтона по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии. По словам американского главы, удары по Ирану и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", хотя ему и "не хочется проводить параллели", так как оба раза они "закончили войну". "Эти слова демонстрируют недостаток понимания реальности атомных бомбардировок... Я не думаю, что он осознает, что применение атомной бомбы уносит жизнь без разделения на друзей и врагов и что это также имеет влияние на выживание человечества", - цитирует слова Мацуи газета "Токио симбун". Издание также отмечает, что глава города выразил надежду, что Трамп посетит Хиросиму, в частности, музей, посвященный атомным бомбардировкам, и побеседует с пережившими трагедию. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".

https://ria.ru/20250626/peskov-2025583237.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, дональд трамп, нато