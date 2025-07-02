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Мэр Хиросимы заявил, что Трамп не понимает реальность атомных бомбардировок - РИА Новости, 02.07.2025
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14:56 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/khirosima-2026748677.html
Мэр Хиросимы заявил, что Трамп не понимает реальность атомных бомбардировок
Мэр Хиросимы заявил, что Трамп не понимает реальность атомных бомбардировок - РИА Новости, 02.07.2025
Мэр Хиросимы заявил, что Трамп не понимает реальность атомных бомбардировок
Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи заявил, что президент США Дональд Трамп явно не понимает реальность атомных бомбардировок, и выразил надежду на то,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:56:00+03:00
2025-07-02T14:56:00+03:00
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи заявил, что президент США Дональд Трамп явно не понимает реальность атомных бомбардировок, и выразил надежду на то, что американский лидер посетит Хиросиму и побеседует с выжившими после бомбардировок в 1945 году. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге фактически поставил в один ряд удары Вашингтона по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии. По словам американского главы, удары по Ирану и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", хотя ему и "не хочется проводить параллели", так как оба раза они "закончили войну". "Эти слова демонстрируют недостаток понимания реальности атомных бомбардировок... Я не думаю, что он осознает, что применение атомной бомбы уносит жизнь без разделения на друзей и врагов и что это также имеет влияние на выживание человечества", - цитирует слова Мацуи газета "Токио симбун". Издание также отмечает, что глава города выразил надежду, что Трамп посетит Хиросиму, в частности, музей, посвященный атомным бомбардировкам, и побеседует с пережившими трагедию. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
https://ria.ru/20250626/peskov-2025583237.html
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, дональд трамп, нато
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, Дональд Трамп, НАТО
Мэр Хиросимы заявил, что Трамп не понимает реальность атомных бомбардировок

Мэр Хиросимы Мацуи: Трамп явно не понимает реальность атомных бомбардировок

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи заявил, что президент США Дональд Трамп явно не понимает реальность атомных бомбардировок, и выразил надежду на то, что американский лидер посетит Хиросиму и побеседует с выжившими после бомбардировок в 1945 году.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге фактически поставил в один ряд удары Вашингтона по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии. По словам американского главы, удары по Ирану и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", хотя ему и "не хочется проводить параллели", так как оба раза они "закончили войну".
"Эти слова демонстрируют недостаток понимания реальности атомных бомбардировок... Я не думаю, что он осознает, что применение атомной бомбы уносит жизнь без разделения на друзей и врагов и что это также имеет влияние на выживание человечества", - цитирует слова Мацуи газета "Токио симбун".
Издание также отмечает, что глава города выразил надежду, что Трамп посетит Хиросиму, в частности, музей, посвященный атомным бомбардировкам, и побеседует с пережившими трагедию.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Песков предложил приглашать представителей США в Хиросиму и Нагасаки
26 июня, 15:42
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)СШАДональд ТрампНАТО
 
 
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