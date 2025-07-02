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В Крыму ответили на обвинения спецпосланника США по Украине в адрес России - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/kellog-2026653523.html
В Крыму ответили на обвинения спецпосланника США по Украине в адрес России
В Крыму ответили на обвинения спецпосланника США по Украине в адрес России - РИА Новости, 02.07.2025
В Крыму ответили на обвинения спецпосланника США по Украине в адрес России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:11:00+03:00
2025-07-02T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир константинов
кит келлог
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России безосновательны, так как украинский военный конфликт затягивает киевский режим и отдельные европейские чиновники. Ранее Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. Также он призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. "Обвинения Келлога безосновательны. Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать Украину оружием", - сказал Константинов. По его словам, нынешняя киевская власть не в состоянии выступать гарантом никаких соглашений, так как Украина превратилась в полностью управляемую территорию. "(Владимиру - ред.) Зеленскому выгодно продолжение конфликта, так как можно оставаться у власти без конца, откладывая проведение выборов", - сказал Константинов. Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
https://ria.ru/20250702/tramp-2026636592.html
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html
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в мире, украина, россия, владимир константинов, кит келлог, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов, Кит Келлог, Владимир Зеленский
В Крыму ответили на обвинения спецпосланника США по Украине в адрес России

Константинов назвал обвинения Келлога в адрес России безосновательными

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России безосновательны, так как украинский военный конфликт затягивает киевский режим и отдельные европейские чиновники.
Ранее Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. Также он призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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"Обвинения Келлога безосновательны. Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать Украину оружием", - сказал Константинов.
По его словам, нынешняя киевская власть не в состоянии выступать гарантом никаких соглашений, так как Украина превратилась в полностью управляемую территорию.
"(Владимиру - ред.) Зеленскому выгодно продолжение конфликта, так как можно оставаться у власти без конца, откладывая проведение выборов", - сказал Константинов.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир КонстантиновКит КеллогВладимир Зеленский
 
 
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