В Крыму ответили на обвинения спецпосланника США по Украине в адрес России
Константинов назвал обвинения Келлога в адрес России безосновательными
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России безосновательны, так как украинский военный конфликт затягивает киевский режим и отдельные европейские чиновники.
"Обвинения Келлога безосновательны. Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать Украину оружием", - сказал Константинов.
По его словам, нынешняя киевская власть не в состоянии выступать гарантом никаких соглашений, так как Украина превратилась в полностью управляемую территорию.
"(Владимиру - ред.) Зеленскому выгодно продолжение конфликта, так как можно оставаться у власти без конца, откладывая проведение выборов", - сказал Константинов.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.