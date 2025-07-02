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В офисе компании Карапетяна в Ереване проводятся следственные действия

В офисе компании Карапетяна в Ереване проводятся следственные действия - РИА Новости, 02.07.2025

В офисе компании Карапетяна в Ереване проводятся следственные действия

Сотрудники Следственного комитета (СК) Армении проводят неотложные следственные действия в ереванском офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в рамках... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:42:00+03:00

2025-07-02T10:42:00+03:00

2025-07-02T11:09:00+03:00

ереван

самвел карапетян

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преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета (СК) Армении проводят неотложные следственные действия в ереванском офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в рамках уголовного дела, возбужденного против предпринимателя, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян."В рамках расследуемого в Следственном комитете уголовного производства (в ереванском офисе "Ташира" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сказала Авдалян.Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

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