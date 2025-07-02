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Глава МИД Ирана назвал ядерное оружие бесчеловечным - РИА Новости, 02.07.2025
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23:57 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/iran-2026840767.html
Глава МИД Ирана назвал ядерное оружие бесчеловечным
Глава МИД Ирана назвал ядерное оружие бесчеловечным - РИА Новости, 02.07.2025
Глава МИД Ирана назвал ядерное оружие бесчеловечным
Иран считает ядерное оружие "бесчеловечным" и "противоречащим принципам ислама", такое оружие может поставить Тегеран в "гораздо более уязвимое положение",... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:57:00+03:00
2025-07-02T23:57:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Иран считает ядерное оружие "бесчеловечным" и "противоречащим принципам ислама", такое оружие может поставить Тегеран в "гораздо более уязвимое положение", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. &quot;Мы считаем ядерное оружие не только бесчеловечным, но и противоречащим принципам ислама. Во-вторых, мы не считаем, что оборона нашего государства требует ядерного оружия. Это оружие поставило бы нас в гораздо более уязвимое положение. Разумеется, внутри Ирана на этот счет ведутся до сих пор дискуссии, и есть другие лица, которые не разделяют моей точки зрения&quot;, - сказал он телеканалу CBS.Комментируя переговоры с США по ядерной проблематике, Аракчи заявил, что Тегеран сейчас пытается понять, стоит ли доверять Вашингтону и вступать в новые переговоры с американской стороной после ирано-израильского конфликта и вовлечённости Вашингтона в него. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250702/gosdep-2026828142.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Глава МИД Ирана назвал ядерное оружие бесчеловечным

Аракчи: ядерное оружие может поставить Иран в гораздо более уязвимое положение

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Иран считает ядерное оружие "бесчеловечным" и "противоречащим принципам ислама", такое оружие может поставить Тегеран в "гораздо более уязвимое положение", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«

"Мы считаем ядерное оружие не только бесчеловечным, но и противоречащим принципам ислама. Во-вторых, мы не считаем, что оборона нашего государства требует ядерного оружия. Это оружие поставило бы нас в гораздо более уязвимое положение. Разумеется, внутри Ирана на этот счет ведутся до сих пор дискуссии, и есть другие лица, которые не разделяют моей точки зрения", - сказал он телеканалу CBS.

Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
США потребовали от Ирана немедленно восстановить сотрудничество с МАГАТЭ
Вчера, 21:22
Комментируя переговоры с США по ядерной проблематике, Аракчи заявил, что Тегеран сейчас пытается понять, стоит ли доверять Вашингтону и вступать в новые переговоры с американской стороной после ирано-израильского конфликта и вовлечённости Вашингтона в него.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США и Израилем
22 июня, 22:06
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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