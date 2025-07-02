Глава МИД Ирана назвал ядерное оружие бесчеловечным
Аракчи: ядерное оружие может поставить Иран в гораздо более уязвимое положение
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Иран считает ядерное оружие "бесчеловечным" и "противоречащим принципам ислама", такое оружие может поставить Тегеран в "гораздо более уязвимое положение", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
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"Мы считаем ядерное оружие не только бесчеловечным, но и противоречащим принципам ислама. Во-вторых, мы не считаем, что оборона нашего государства требует ядерного оружия. Это оружие поставило бы нас в гораздо более уязвимое положение. Разумеется, внутри Ирана на этот счет ведутся до сих пор дискуссии, и есть другие лица, которые не разделяют моей точки зрения", - сказал он телеканалу CBS.
Комментируя переговоры с США по ядерной проблематике, Аракчи заявил, что Тегеран сейчас пытается понять, стоит ли доверять Вашингтону и вступать в новые переговоры с американской стороной после ирано-израильского конфликта и вовлечённости Вашингтона в него.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".