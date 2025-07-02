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Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов в части регионов - РИА Новости, 02.07.2025
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16:13 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/iran-2026769603.html
Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов в части регионов
Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов в части регионов - РИА Новости, 02.07.2025
Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов в части регионов
Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов над центральными и западными районами исламской республики, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:13:00+03:00
2025-07-02T16:13:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов над центральными и западными районами исламской республики, заявил в среду официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван. "После вынесения решения от координационного комитета организации гражданской авиации и расследований, связанных с обеспечением безопасности страны, в текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов", - сказал Ахаван, его слова приводит иранский телеканал SNN. Он также отметил, что восточная часть Ирана остается открыта для самолетов внутренних, международных и транзитных рейсов. Ахаван добавил, что запрет на совершение внутренних и международных рейсов на севере, юге и ряде районов на западе Ирана продлен до 14:00 (13:30 мск) четверга, 3 июля.
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов в части регионов

Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов над западом страны

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов над центральными и западными районами исламской республики, заявил в среду официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.
"После вынесения решения от координационного комитета организации гражданской авиации и расследований, связанных с обеспечением безопасности страны, в текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов", - сказал Ахаван, его слова приводит иранский телеканал SNN.
Он также отметил, что восточная часть Ирана остается открыта для самолетов внутренних, международных и транзитных рейсов. Ахаван добавил, что запрет на совершение внутренних и международных рейсов на севере, юге и ряде районов на западе Ирана продлен до 14:00 (13:30 мск) четверга, 3 июля.
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В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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