https://ria.ru/20250702/iran-2026739533.html
Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона
Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона
Вопрос возможной координации действий Евросоюза и России для оказания посреднических усилий по Ирану во время разговора президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:41:00+03:00
россия
иран
владимир путин
эммануэль макрон
евросоюз
франция
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771451649_0:0:4138:2328_1920x0_80_0_0_0e459635c17480870163c387d1579c56.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопрос возможной координации действий Евросоюза и России для оказания посреднических усилий по Ирану во время разговора президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не затрагивался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, затрагивалась ли в разговоре лидеров РФ и Франции тема возможной координации действий ЕС и РФ для оказания посреднических усилий в переговорах Ирана и США.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html
россия
иран
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771451670_0:0:3434:2575_1920x0_80_0_0_41067bc3333768461ed2f2d080d84ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз, франция, дмитрий песков, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Франция, Дмитрий Песков, В мире
Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона
Песков: Путин и Макрон не обсудили координацию действий ЕС и РФ по Ирану