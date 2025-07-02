https://ria.ru/20250702/iran-2026739533.html

Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона

Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025

Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона

Вопрос возможной координации действий Евросоюза и России для оказания посреднических усилий по Ирану во время разговора президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:28:00+03:00

2025-07-02T14:28:00+03:00

2025-07-02T14:41:00+03:00

россия

иран

владимир путин

эммануэль макрон

евросоюз

франция

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопрос возможной координации действий Евросоюза и России для оказания посреднических усилий по Ирану во время разговора президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не затрагивался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, затрагивалась ли в разговоре лидеров РФ и Франции тема возможной координации действий ЕС и РФ для оказания посреднических усилий в переговорах Ирана и США.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html

россия

иран

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россия, иран, владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз, франция, дмитрий песков, в мире