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Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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14:28 02.07.2025 (обновлено: 14:41 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/iran-2026739533.html
Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона
Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона
Вопрос возможной координации действий Евросоюза и России для оказания посреднических усилий по Ирану во время разговора президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:41:00+03:00
россия
иран
владимир путин
эммануэль макрон
евросоюз
франция
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопрос возможной координации действий Евросоюза и России для оказания посреднических усилий по Ирану во время разговора президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не затрагивался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, затрагивалась ли в разговоре лидеров РФ и Франции тема возможной координации действий ЕС и РФ для оказания посреднических усилий в переговорах Ирана и США.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html
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россия, иран, владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз, франция, дмитрий песков, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Франция, Дмитрий Песков, В мире
Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона

Песков: Путин и Макрон не обсудили координацию действий ЕС и РФ по Ирану

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопрос возможной координации действий Евросоюза и России для оказания посреднических усилий по Ирану во время разговора президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не затрагивался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, затрагивалась ли в разговоре лидеров РФ и Франции тема возможной координации действий ЕС и РФ для оказания посреднических усилий в переговорах Ирана и США.
Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным
Вчера, 12:31
 
РоссияИранВладимир ПутинЭммануэль МакронЕвросоюзФранцияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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