https://ria.ru/20250702/iran-2026691467.html

Иран сделал новое заявление об ударах США по ядерным объектам

Иран сделал новое заявление об ударах США по ядерным объектам - РИА Новости, 02.07.2025

Иран сделал новое заявление об ударах США по ядерным объектам

Ядерные объекты Ирана серьезно повреждены после американской атаки, заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS News. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:36:00+03:00

2025-07-02T11:36:00+03:00

2025-07-02T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ядерные объекты Ирана серьезно повреждены после американской атаки, заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS News."Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были сильно повреждены. Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран сейчас проводит оценку и анализ. Отчет будет представлен правительству", — сказал глава МИД.Точной оценки по масштабам ущерба от атак нет, добавил министр. Он также отметил, что в Иране ожидают ответа специалистов по возможности перезапуска ядерных объектов.США в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по заявлениям Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, аббас аракчи, иран, в мире, сша, катар, дональд трамп