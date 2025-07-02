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СМИ: Иран в июне мог готовиться к блокированию Ормузского пролива - РИА Новости, 02.07.2025
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03:36 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/iran-2026643063.html
СМИ: Иран в июне мог готовиться к блокированию Ормузского пролива
СМИ: Иран в июне мог готовиться к блокированию Ормузского пролива - РИА Новости, 02.07.2025
СМИ: Иран в июне мог готовиться к блокированию Ормузского пролива
Иранские вооруженные силы в июне погрузили морские мины на корабли в Персидском заливе и, по мнению США, могли готовиться к блокированию Ормузского пролива,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T03:36:00+03:00
2025-07-02T03:36:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иранские вооруженные силы в июне погрузили морские мины на корабли в Персидском заливе и, по мнению США, могли готовиться к блокированию Ормузского пролива, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. После обострения конфликта Ирана и Израиля Тегеран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив, который является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через Ормузский пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, пошли на азиатские рынки, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея. "Иранские военные погрузили морские мины на корабли в Персидском заливе в прошлом месяце, что усилило опасения в Вашингтоне о том, что Тегеран готовится блокировать Ормузский пролив после ударов Израиля по объектам по всему Ирану", - передает агентство. По словам чиновников, действия иранской армии, которые обнаружила американская разведка, были предприняты через некоторое время после того, как Израиль начал свою первую ракетную атаку по Ирану 13 июня. Согласно агентству, мины не были установлены в проливе, но неясно, были ли они выгружены с кораблей. Чиновники также сообщили агентству, что правительство США не исключает, что погрузка мин могла быть уловкой Тегерана, который, возможно, хотел убедить Вашингтон в серьезности намерений закрыть пролив, но в действительности не собирался этого делать. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250701/iran-2026455126.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, международное энергетическое агентство
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Международное энергетическое агентство
СМИ: Иран в июне мог готовиться к блокированию Ормузского пролива

Reuters: Иран в июне мог готовиться к блокированию Ормузского пролива

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иранские вооруженные силы в июне погрузили морские мины на корабли в Персидском заливе и, по мнению США, могли готовиться к блокированию Ормузского пролива, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
После обострения конфликта Ирана и Израиля Тегеран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив, который является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через Ормузский пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, пошли на азиатские рынки, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
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"Иранские военные погрузили морские мины на корабли в Персидском заливе в прошлом месяце, что усилило опасения в Вашингтоне о том, что Тегеран готовится блокировать Ормузский пролив после ударов Израиля по объектам по всему Ирану", - передает агентство.
По словам чиновников, действия иранской армии, которые обнаружила американская разведка, были предприняты через некоторое время после того, как Израиль начал свою первую ракетную атаку по Ирану 13 июня.
Согласно агентству, мины не были установлены в проливе, но неясно, были ли они выгружены с кораблей. Чиновники также сообщили агентству, что правительство США не исключает, что погрузка мин могла быть уловкой Тегерана, который, возможно, хотел убедить Вашингтон в серьезности намерений закрыть пролив, но в действительности не собирался этого делать.
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Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампМеждународное энергетическое агентство
 
 
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