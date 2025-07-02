https://ria.ru/20250702/intervidenie-2026641364.html

Стали известны правила проведения конкурса "Интервидение"

Стали известны правила проведения конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 02.07.2025

Стали известны правила проведения конкурса "Интервидение"

Участником международного музыкального конкурса "Интервидение" может стать национальная звезда не младше 16 лет, имеющая максимальный охват в стране, конкурсная РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:00:00+03:00

2025-07-02T03:00:00+03:00

2025-07-02T03:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участником международного музыкального конкурса "Интервидение" может стать национальная звезда не младше 16 лет, имеющая максимальный охват в стране, конкурсная песня должна соответствовать традиционным общечеловеческим и семейным ценностям, а победитель получит приз в 30 миллионов рублей, следует из положения конкурса, с которым ознакомилось РИА Новости. "Участник должен соответствовать следующим критериям (все критерии носят рекомендательный характер): национальная звезда, возраст не менее 16 лет, должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности (широкая узнаваемость среди всех слоев населения, приветствуется международный уровень популярности)", - говорится в документе. Потенциальный участник конкурса должен иметь карьерный путь и награды национальных музыкальных премий, а также активно участвовать в тв-концертах, иметь актуальные ротации на радио и высокие показатели на платформе YouTube. При этом на сцене должно быть не более шести человек. Главные цели конкурса "Интервидение" - знакомство с культурными традициями и достижениями стран-участниц, создание условий для реализации творческих способностей на международной музыкальной арене, продвижение общечеловеческих, духовных, семейных, культурных, этических и религиозных традиции народов мира, а также расширение отношений между странами путем диалога культур и популяризация национальных музыкальных традиций в странах мира. Среди ценностей конкурса выделены: уважение к национальной идентичности, укрепление межнациональных связей, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, духовные идеалы, открытость, уникальность и прогресс стран, а также поддержка талантов. Минимальное количество стран-участниц для проведения конкурса составляет 16, причем это должны быть страны, преимущественно входящие в состав объединений БРИКС, ЕАЭС, СНГ, а также страны Азии, Африки и Латинской Америки. Взносы за участие в конкурсе "Интервидение" не предполагаются. Конкурсная песня должна тематически соответствовать ценностям конкурса, причем необязательно композиция должна быть написана специально для "Интервидения" - это может быть и популярная песня, выпущенная не позднее года до проведения конкурса. Каждая страна-участница определяет песню самостоятельно. Согласно правилам конкурса, организаторы и место проведения "Интервидения" могут меняться каждый год. Так, как ранее заявлял РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурного сотрудничеству Михаил Швыдкой, второй конкурс "Интервидение" может пройти в Китае. Порядок выступления участников в финале конкурса определяется организатором с помощью жеребьевки. Важно, что в финале все музыканты будут выступать вживую, концерт будет транслироваться в прямом эфире. "Победителю конкурса назначено денежное вознаграждение в размере 30 миллионов рублей. Вознаграждение может быть увеличено по усмотрению организатора, при условии согласования с учредителем", - добавляется в положении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.

https://ria.ru/20250630/matvienko-2026182197.html

https://ria.ru/20250623/gurov-2024727799.html

https://ria.ru/20250620/intervidenie-2024109609.html

россия

москва

азия

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