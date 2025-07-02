Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ
Набиуллина: замедление инфляции в РФ проходит быстрее, чем ожидал ЦБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы видим замедление инфляции, замедление, которое происходит быстрее наших ожиданий. Но пока эта инфляция выше цели и в годовом выражении, и в текущих темпах",— сказала она на Финансовом конгрессе Банка России.
Другие заявления Набиуллиной
- Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции.
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"Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля — оно действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе".
- Чем более диверсифицирована экономика, чем меньше она зависит от доходов небольшого круга экспортных отраслей, тем меньше будет зависимость от курса.
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"Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс — часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно".
- Замедление экономики неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения.
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Раньше, если посмотреть на историю, <...> у нас практически не было циклического перегрева экономики. Он начинался в 2007 году и был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением".
Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме она продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.
При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Как заявил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, Центробанк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе по ключевой ставке, и они дают положительный результат.