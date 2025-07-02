https://ria.ru/20250702/inflyatsiya-2026740882.html

Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ

Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ - РИА Новости, 02.07.2025

Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ

Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:34:00+03:00

2025-07-02T14:34:00+03:00

2025-07-02T16:44:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

хорошие новости

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:21:2939:1674_1920x0_80_0_0_d881c1fe18a1085065939375a05eed49.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы видим замедление инфляции, замедление, которое происходит быстрее наших ожиданий. Но пока эта инфляция выше цели и в годовом выражении, и в текущих темпах",— сказала она на Финансовом конгрессе Банка России.Другие заявления Набиуллиной"Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля — оно действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе"."Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс — часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно".Раньше, если посмотреть на историю, <...> у нас практически не было циклического перегрева экономики. Он начинался в 2007 году и был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением".Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме она продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.Как заявил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, Центробанк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе по ключевой ставке, и они дают положительный результат.

https://ria.ru/20250619/kostin-2023931582.html

https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024193765.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025907967.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, владимир путин