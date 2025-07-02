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Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ - РИА Новости, 02.07.2025
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14:34 02.07.2025 (обновлено: 16:44 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/inflyatsiya-2026740882.html
Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ
Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ - РИА Новости, 02.07.2025
Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ
Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:34:00+03:00
2025-07-02T16:44:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
хорошие новости
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы видим замедление инфляции, замедление, которое происходит быстрее наших ожиданий. Но пока эта инфляция выше цели и в годовом выражении, и в текущих темпах",— сказала она на Финансовом конгрессе Банка России.Другие заявления Набиуллиной&quot;Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля — оно действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе&quot;."Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс — часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно".Раньше, если посмотреть на историю, &lt;...&gt; у нас практически не было циклического перегрева экономики. Он начинался в 2007 году и был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением&quot;.Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме она продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.Как заявил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, Центробанк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе по ключевой ставке, и они дают положительный результат.
https://ria.ru/20250619/kostin-2023931582.html
https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024193765.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, владимир путин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Хорошие новости, Владимир Путин
Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ

Набиуллина: замедление инфляции в РФ проходит быстрее, чем ожидал ЦБ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал Центробанк, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы видим замедление инфляции, замедление, которое происходит быстрее наших ожиданий. Но пока эта инфляция выше цели и в годовом выражении, и в текущих темпах",— сказала она на Финансовом конгрессе Банка России.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Костин рассказал, какой может быть инфляция по итогам 2025 года
19 июня, 15:20

Другие заявления Набиуллиной

  • Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции.
«

"Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля — оно действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025
Эльвира Набиуллина
Председатель Центробанка
  • Чем более диверсифицирована экономика, чем меньше она зависит от доходов небольшого круга экспортных отраслей, тем меньше будет зависимость от курса.
«
"Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс — часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно".
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025
Эльвира Набиуллина
Председатель Центробанка
  • Замедление экономики неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения.
«

Раньше, если посмотреть на историю, <...> у нас практически не было циклического перегрева экономики. Он начинался в 2007 году и был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025
Эльвира Набиуллина
Председатель Центробанка
Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией
20 июня, 12:59
Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме она продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.
При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Как заявил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, Центробанк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе по ключевой ставке, и они дают положительный результат.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россия стремится к мягкой посадке в экономике, заявил Путин
27 июня, 17:57
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаВладимир Путин
 
 
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