Страны QUAD осудили теракт в индийском Пахалгаме
МИД Индии: страны QUAD осудили теракт в Пахалгаме
© AP Photo / Tsering TopgyalФлаги Индии
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаги Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. США, Индия, Австралия и Япония, входящие в четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) осудили террористический акт в индийском Пахалгаме, совершенный 22 апреля, говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД стран диалога в Вашингтоне.
"QUAD безоговорочно осуждает все акты терроризма и насильственного экстремизма во всех его формах и проявлениях, включая трансграничный терроризм, и подтверждает нашу приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Мы самым решительным образом осуждаем террористический акт в Пахалгаме, Джамму и Кашмире, совершенный 22 апреля 2025 года, в результате которого погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала, а еще несколько человек получили ранения", - отмечается в тексте коммюнике, который распространил МИД Индии.
Страны диалога также призвали к незамедлительному привлечению к ответственности исполнителей, организаторов и финансистов этого предосудительного акта и настоятельно призывали все государства-члены ООН активно сотрудничать со всеми соответствующими органами власти в этом отношении.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Позже Пакистан нанес ответные удары. Десятого мая Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
* Запрещенная в России террористическая организация