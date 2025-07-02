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Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока

Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока - РИА Новости, 02.07.2025

Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства попросил поддержки президента в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T21:45:00+03:00

2025-07-02T21:45:00+03:00

2025-07-02T21:45:00+03:00

экономика

россия

камчатский край

камчатка

владимир солодов

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства попросил поддержки президента в реализации проекта по строительству судоремонтного дока. По словам Солодова, на Камчатке началась реализация проекта по созданию судоремонтного кластера. "Первый этап уже завершён, сейчас мы прорабатываем необходимые меры поддержки для реализации второго этапа, связанного со строительством судоремонтного дока совместно с Минпромторгом России. Надеемся на поддержку", - сказал Солодов.

https://ria.ru/20250702/putin-2026821317.html

россия

камчатский край

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экономика, россия, камчатский край, камчатка, владимир солодов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)