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Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока
Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока - РИА Новости, 02.07.2025
Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства попросил поддержки президента в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:45:00+03:00
2025-07-02T21:45:00+03:00
2025-07-02T21:45:00+03:00
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владимир солодов
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства попросил поддержки президента в реализации проекта по строительству судоремонтного дока. По словам Солодова, на Камчатке началась реализация проекта по созданию судоремонтного кластера. "Первый этап уже завершён, сейчас мы прорабатываем необходимые меры поддержки для реализации второго этапа, связанного со строительством судоремонтного дока совместно с Минпромторгом России. Надеемся на поддержку", - сказал Солодов.
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экономика, россия, камчатский край, камчатка, владимир солодов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока
Губернатор Солодов попросил поддержки Путина в строительстве судоремонтного дока