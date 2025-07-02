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Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока - РИА Новости, 02.07.2025
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21:45 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/gubernator-2026829813.html
Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока
Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока - РИА Новости, 02.07.2025
Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства попросил поддержки президента в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:45:00+03:00
2025-07-02T21:45:00+03:00
экономика
россия
камчатский край
камчатка
владимир солодов
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства попросил поддержки президента в реализации проекта по строительству судоремонтного дока. По словам Солодова, на Камчатке началась реализация проекта по созданию судоремонтного кластера. "Первый этап уже завершён, сейчас мы прорабатываем необходимые меры поддержки для реализации второго этапа, связанного со строительством судоремонтного дока совместно с Минпромторгом России. Надеемся на поддержку", - сказал Солодов.
https://ria.ru/20250702/putin-2026821317.html
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экономика, россия, камчатский край, камчатка, владимир солодов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Губернатор Камчатки попросил поддержки в строительстве судоремонтного дока

Губернатор Солодов попросил поддержки Путина в строительстве судоремонтного дока

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства попросил поддержки президента в реализации проекта по строительству судоремонтного дока.
По словам Солодова, на Камчатке началась реализация проекта по созданию судоремонтного кластера.
"Первый этап уже завершён, сейчас мы прорабатываем необходимые меры поддержки для реализации второго этапа, связанного со строительством судоремонтного дока совместно с Минпромторгом России. Надеемся на поддержку", - сказал Солодов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 20:37
 
ЭкономикаРоссияКамчатский крайКамчаткаВладимир СолодовВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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