https://ria.ru/20250702/gref-2026787508.html

Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля

Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля - РИА Новости, 02.07.2025

Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля

Глава Сбербанка Герман Греф не видит возможности массовой трансформации экономики в свете внедрения цифрового рубля: все финансы в России давно цифровые, и все, РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:27:00+03:00

2025-07-02T17:27:00+03:00

2025-07-02T17:27:00+03:00

экономика

технологии

россия

герман греф

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

цифровой рубль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023862982_0:118:3031:1823_1920x0_80_0_0_0ef9e9e366e1fd3261f689b881f5bbd9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не видит возможности массовой трансформации экономики в свете внедрения цифрового рубля: все финансы в России давно цифровые, и все, что может дать цифровой рубль, могут сделать и безналичные расчеты. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте 5-7 лет. Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, цифровой рубль сможет стать привычным способом оплаты после массового внедрения в 2026 году, Греф сказал: "Я пока не вижу никаких перспектив. Мне как физическому лицу, я не понимаю, зачем он нужен, как банку - тоже". Глава Сбербанка отметил, что считает цифровой рубль в первую очередь экспериментом. "Я не вижу никакой возможности массовой трансформации экономки. У нас все финансы давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, дают безналичные расчеты. Банки у нас более чем технологичны, поэтому я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля", - сказал Греф.

https://ria.ru/20250702/rubl-2026638187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль