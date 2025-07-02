Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля
Греф: все, что может дать цифровой рубль, могут сделать и безналичные расчеты
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не видит возможности массовой трансформации экономики в свете внедрения цифрового рубля: все финансы в России давно цифровые, и все, что может дать цифровой рубль, могут сделать и безналичные расчеты. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте 5-7 лет.
Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, цифровой рубль сможет стать привычным способом оплаты после массового внедрения в 2026 году, Греф сказал: "Я пока не вижу никаких перспектив. Мне как физическому лицу, я не понимаю, зачем он нужен, как банку - тоже".
Глава Сбербанка отметил, что считает цифровой рубль в первую очередь экспериментом.
«
"Я не вижу никакой возможности массовой трансформации экономки. У нас все финансы давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, дают безналичные расчеты. Банки у нас более чем технологичны, поэтому я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля", - сказал Греф.