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Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля - РИА Новости, 02.07.2025
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17:27 02.07.2025
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Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля
Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля - РИА Новости, 02.07.2025
Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля
Глава Сбербанка Герман Греф не видит возможности массовой трансформации экономики в свете внедрения цифрового рубля: все финансы в России давно цифровые, и все, РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:27:00+03:00
2025-07-02T17:27:00+03:00
экономика
технологии
россия
герман греф
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
цифровой рубль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не видит возможности массовой трансформации экономики в свете внедрения цифрового рубля: все финансы в России давно цифровые, и все, что может дать цифровой рубль, могут сделать и безналичные расчеты. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте 5-7 лет. Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, цифровой рубль сможет стать привычным способом оплаты после массового внедрения в 2026 году, Греф сказал: "Я пока не вижу никаких перспектив. Мне как физическому лицу, я не понимаю, зачем он нужен, как банку - тоже". Глава Сбербанка отметил, что считает цифровой рубль в первую очередь экспериментом. "Я не вижу никакой возможности массовой трансформации экономки. У нас все финансы давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, дают безналичные расчеты. Банки у нас более чем технологичны, поэтому я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля", - сказал Греф.
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экономика, технологии, россия, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль
Экономика, Технологии, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль
Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля

Греф: все, что может дать цифровой рубль, могут сделать и безналичные расчеты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не видит возможности массовой трансформации экономики в свете внедрения цифрового рубля: все финансы в России давно цифровые, и все, что может дать цифровой рубль, могут сделать и безналичные расчеты. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте 5-7 лет.
Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, цифровой рубль сможет стать привычным способом оплаты после массового внедрения в 2026 году, Греф сказал: "Я пока не вижу никаких перспектив. Мне как физическому лицу, я не понимаю, зачем он нужен, как банку - тоже".
Глава Сбербанка отметил, что считает цифровой рубль в первую очередь экспериментом.
«
"Я не вижу никакой возможности массовой трансформации экономки. У нас все финансы давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, дают безналичные расчеты. Банки у нас более чем технологичны, поэтому я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля", - сказал Греф.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Цифровой рубль
 
 
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