https://ria.ru/20250702/gref-2026765367.html

Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф

Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф - РИА Новости, 02.07.2025

Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет неощутимым для... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:57:00+03:00

2025-07-02T15:57:00+03:00

2025-07-02T16:22:00+03:00

экономика

россия

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет неощутимым для экономики."Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд - снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.В понедельник зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

https://ria.ru/20250701/stavka-2026419536.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, герман греф