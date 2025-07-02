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Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф - РИА Новости, 02.07.2025
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15:57 02.07.2025 (обновлено: 16:22 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/gref-2026765367.html
Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф
Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф - РИА Новости, 02.07.2025
Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет неощутимым для... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:57:00+03:00
2025-07-02T16:22:00+03:00
экономика
россия
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет неощутимым для экономики."Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд - снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.В понедельник зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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экономика, россия, герман греф
Экономика, Россия, Герман Греф
Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф

Греф: снижение ключевой ставки в РФ на 1-2 п.п. будет неощутимым для экономики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Герман Греф. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет неощутимым для экономики.
«
"Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд - снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
В понедельник зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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1 июля, 02:56
 
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